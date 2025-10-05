logo
"Mrzim kad pjevam tamo gdje sam gost, uđem u čašicu": Srpska pjevacica otkrila ono što misle mnoge njene kolege

"Mrzim kad pjevam tamo gdje sam gost, uđem u čašicu": Srpska pjevacica otkrila ono što misle mnoge njene kolege

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Tamara Milutinović izjavila je da ne voli da pjeva po veseljima na kojima je gost, jer tada ne može da se opusti.

Srpska pjevacica otkrila ono što misle mnoge njene kolege Izvor: MONDO/ Elma Nurković

Pevačica Tamara Milutinović nastupila je u jednom prestoničkom klubu, a prije toga je razgovarala sa medijima. Poznato je da pjevači često zapjevaju na veseljima svojih prijatelja, pa su novinari željeli da saznaju da li Tamara voli tu praksu. Ona je iskreno odgovorila da ne voli jer ne može da se opusti.

"Mene to toliko nervira, ali mora da se ispoštuje. Više nije ni spotano. Znaš da dolaziš i da ćeš morati da se latiš mikrofona. Ja nekako više volim da se opustim i da ne moram da razmišljam da ne smijem da popijem čašu dvije. Ja kada popijem, ne mogu da vladam svojim glasom kako inače vladam i onda me to momentalno optereti. Ne mogu da sjedim mirno. Hvataju me bubice kada ću da pjevam, jer bih odmah da pjevam, ali ne može odmah, mora malo da se sačeka", istakla je Tamara Milutinović.

