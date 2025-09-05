Tamara Milutinović slavi ćerkici 2. rođendan, sve je kao u bajci: Tu je i svekrva sa kojom je napravila tortu

Tamara Milutinović sa suprugom fudbalerom Darkom Jevtićem danas proslavlja 2. rođendan ćerkici Emili.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je jutros na društvenim mrežama podijelila preslatke i neodoljive fotografije male Emili, Tamara je sa svojim suprugom organizovala proslavu u jednom elitnom beogradskom restoranu.

Na proslavi će se pojaviti porodica i njeni najbliži prijatelji, a kadrovi sa proslave koju su roditelji upriličili za svoju naslednicu su zaista bajkoviti.

Mala Emili je za svoj poseban dan dobila feštu o kakvoj mnoge djevojčice sanjaju. U lokalu u kojem će se okupiti Tamarini dragi ljudi, dekoracija je baš kao u bajci. Tu je dvorac savilama koji će najmlađima napraviti poseban ugođaj. Ispred su rekviziti i baloni gdje će mališani uživati.

Lokal je dekorisan u elegantnom i prefinjenom stilu, a svuda dominiraju roze tonovi. Stolice su za najmlađe dekorisane u stilu vila tako da će ovo biti događaj o kojem će se dugo pričati.

Izvor: Instagram printscren / tamaramilutinovic

Među prvim gostima stigla je Tamarina mama, koja je bila lijepo stilizovana te se pridružila gostima na slavlju u lokalu. Nešto malo posle nje, stigla je i baka od Emili, a tu je bila i prabaka koje su posebno izmamile osmijeh Tamari. Pjevačica je tokom zagrljaja otkrila kako je baka učestvovala u pravljenju torte.