Katarina Grujić na proslavi sve vrijeme krila ruke: Svi se pitaju šta joj se desilo

Pjevačica Katarina Grujić se pojavila na proslavi drugog rođendana Emili Jevtić, ćerke njene koleginice Tamare Milutinović i fudbalera Darka Jevtića. Tom prilikom jedan detalj svima je upao u oči.

Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

Pjevačica Tamara Milutinović danas proslavlja 2. rođendan svoje ćerkice Emili. Na gala slavlju koje upriličeno, pojavile su se i njene kolege, a među njima i Katarina Grujić.

Kaća je došla obučena u bijelu puf haljinu sa tufnicama, međurim, sve vrijeme je tokom poziranja za fotografe krila ruke iza leđa.

Ona je prisutnim medijima otkrila o čemu je zapravo riječ - posjekla je prst: "Nažalost povrijedila sam sebe kada sam kuvala ručak, umjesto da isiječem kupus, isjekla sam sebe, zašiven je, ali dobro to znači da sam izvrsna kuvarica. Kad su ga ušili, vratila sam se u kuhinju i nastavila da kuvam", otkrila je Grujićeva, koja je sve vrijeme dok je pozirala za slikanje krila ruku, o onda je progovorila o prijateljstvu sa Tamarom Milutinović:

"Prošle smo zajedno uspone i padove. Tamara i ja se uvjek konsultujemo kada snimamo pjesme. Nisam bila na odmoru, cijelo ljeto je bilo radno, preko 40 nastupa sam imala. Bila sam na odmoru početkom juna sa ćerkicom i sa Markom, posle sam radila. Sada nas opet čekaju novi planovi, sve oko Nove godine je zakazano", dodala je Katarina.

"Ćerkica što je starija sve više shvata posao i naravno da joj bude teško, ali mama mora da zaradi pare, da bi ona imala da se školuje, da ima igračke. Kad mama ide po igračke onda sve može", istakla je Grujićeva.

"Što se tiče drugog djeteta kad bude Bog rekao tada će se desiti, od toga ne bježimo ni Marko ni ja", zaključila je pjevačica.

Pogledaje kako je izgledalo slavlje malene Emili: