"Sada su zaboravili naš broj telefona": Ilda Šaulić otkrila da su ih prijatelji izdali nakon Šabanove smrti

Ćerka legendarnog pjevača Šabana Šaulića govorila je o prijateljima koji su ih zaboravili nakon njegove smrti.

Izvor: Instagram/ildasaulic

Šaban Šaulić je 17. februara tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći, a ove godine navršilo se šest tužnih godina od tog kobnog dana. Iako se trudio da svima pomogne, kako u karijeri tako i u životu, mnogi ljudi su nakon tragedije zaboravili porodicu Šaulić, tvrdi Šabanova ćerka Ilda.

"Neki ljudi se ne javljaju i ne pitaju čak ni ''kako si', ali prosto život je takav. Možda se nekada malo više iznenadimo, jer tako nešto ne očekujemo od malo bližih ljudi, ali život ide dalje, ne možemo tu ništa da mijenjamo", kaže Ilda Šaulić i otkriva da je njena majka izgubila kontakt sa ljudima za koje je vjerovala da će uvjek biti tu.

"Iskreno ja ne toliko puno kao moja majka. Mislim da je ona bila više pogođena time, mi kao djeca ne, ali oni koji su trebali da ostanu u našem okruženju tu su i dan danas. Oni koji nisu njih više nema. Nema tu opravdanja", kaže pjevačica i otkriva ko je nju najviše razočarao.

"Ti neki ljudi koji su često bili u našoj kući dok je otac bio živ, naravno da ih neću imenovati, ali oni se uvjek prepoznaju, kojima je on mnogo pomogao u karijeri su sada zaboravili naš broj telefona, ne moj lično, ali uvjek govorim u ime moje majke zato što je ona tu bila najveća spona sa svim tim ljudima."

