Šaban Šaulić bi danas proslavio 74. rođendan

Šaban Šaulić bi danas proslavio 74. rođendan

Autor Dragana Tomašević
0

Počast tragično preminulom pevaču odali su članovi njegove porodice – sin i ćerka, Mihajlo i Ilda Šaulić, njegova supruga Gordana Šaulić, kao i njegov brat Hasan Dudić.

Šaban Šaulić bi danas proslavio 74. rođendan Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas bi legendarni pevač narodne muzike Šaban Šaulić napunio 74 godine. Njegova porodica kao i svake godine došla ja do večne kuće legende narodne muzike.

Počast tragično preminulom pevaču odali su članovi njegove porodice – sin i ćerka, Mihajlo i Ilda Šaulić, njegova supruga Gordana Šaulić, kao i njegov brat Hasan Dudić.  

Goca, Ilda, Sanela, Mihajlo danas su se oglasili na društvenoj mreži Instagram povodom rođendana legnede narodne muzike. Šaban bi danas napunio 74 godine, a osim emotivnih reči isplivali su i do sada neviđeni trenuci iz života pevača. Na snimku se mogu videti fotografije iz prošlosti.

 (Kurir, MONDO)

