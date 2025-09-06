Šaban Šaulić bi danas proslavio 74. rođendan

Počast tragično preminulom pevaču odali su članovi njegove porodice – sin i ćerka, Mihajlo i Ilda Šaulić, njegova supruga Gordana Šaulić, kao i njegov brat Hasan Dudić.

Danas bi legendarni pevač narodne muzike Šaban Šaulić napunio 74 godine. Njegova porodica kao i svake godine došla ja do večne kuće legende narodne muzike.

Počast tragično preminulom pevaču odali su članovi njegove porodice – sin i ćerka, Mihajlo i Ilda Šaulić, njegova supruga Gordana Šaulić, kao i njegov brat Hasan Dudić.

Goca, Ilda, Sanela, Mihajlo danas su se oglasili na društvenoj mreži Instagram povodom rođendana legnede narodne muzike. Šaban bi danas napunio 74 godine, a osim emotivnih reči isplivali su i do sada neviđeni trenuci iz života pevača. Na snimku se mogu videti fotografije iz prošlosti.

