Nadica Ademov potrošila hiljade eura za par minuta: Snimak sa gala rođendana obilazi mreže (Video)

Na veselju su se pojavili i brojni estradnjaci, među kojima su bili Radiša Trajković Đani, Ljuba Perućica, Milan Dinčić Dinča, Uroš Živković, Tamara Milutinović i mnogi drugi.

Izvor: Instagram / screenshot

Harmonikaš Borko Radivojević bio je zadužen za sjajnu atmosferu na gala proslavi koju je pjevačica Nadica Ademov organizovala povodom prvog rođendana svog sina Amela.

Na slavlju su prisustvovale brojne poznate ličnosti sa domaće estrade, koje su zajedno s Nadicom i njenim suprugom, njemačkim milionerom Damirom, obilježile ovaj važan porodični trenutak. U jednom trenutku, atmosferu do usijanja doveo je upravo Borko Radivojević, čija je svirka podigla sve goste na noge.

Oduševljeni gosti, među kojima i sama Nadica Ademov, stavljali su stotine eura na Borkovu harmoniku, a snimci su završili na mrežama.

Nadica Ademov troši hiljade evra na muzičare na prvom rođendanu sina

Emotivno oglašavanje

Pjevačica Nadica Ademov, koja je sa suprugom Damirom dobila dvoje djece, nije krila emocije. Na Instagramu se oglasila dirljivom porukom povodom prvog rođendana njihovog sina, podijelivši sa pratiocima radostan trenutak iz porodičnog života.

Pogledajte kako je izgledala Nadica sa sinom:

"Sine moj, ovo je bio naš prvi dodir koji ću pamtiti zauvijek. Toplina tvog lica i mir koji sam u tom trenutku osjetila čine me evo već godinu dana i jačom i hrabrijom. Hvala ti na tom osjećaju. Danas puniš jednu godinu... Ne znam kada je to vrijeme prošlo, ali jeste. Moje biće je prožeto najljepšim emocijama, zahvaljujući tebi i tvojoj sestri. Ljubav u tvojim očima, dok me gledaš, čini me svakim danom ispunjenijom i zauvijek srećnom. Voli te tvoja majka uvijek i zauvijek. Moja druga, iskrena i prava ljubavi. Bez ikakve koristi, samo ljubav i ništa više", napisala je Nadica.