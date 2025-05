Nadica Ademov otkrila tajnu sa romskih svadbi: "Kolege se obraduju, a oni traže ključeve od stana i kola nazad"

Pjevačica Nadica Ademov važi za jednu od najtraženijih domaćih pjevačica.

Izvor: TikTok/nino_djor

Pjevačica Nadica Ademov, koja se nedavno vratila na scenu nakon rođenja drugog djeteta, otkrila je istinu oko medijskih naslova da je "prodavala gaće i čarape na pijaci" prije veze sa milionerom iz Njemačke, ali i šta se dešava s bakšišem na romskim svadbama.

"Neistina je da sam prodavala gaće i čarape u starijem dobu. Nisam se time bavila ni godinu dana. To sam radila kao dijete", rekla je Nadica i nastavila: "Osoba koja je to prenijela mi se izvinila što tu priču nije prenijela onako kako treba nego je izvrnula. Svakako, nije mi štetilo to saznanje, ne stidim se poštenog posla. Eto vidite od prodavačice na tezgi do kraljice bakšiša. Nisam princeza već kraljica bakšiša".

Nadica je potom otkrila i šta se dešava sa bakšišem koji pjevači dobijaju na romskim svadbama.

"Kad mi daju ključeve od auta, stana, vratim im sve to. Bože, pa nema smisla da uzimam. Mnoge pjevačice se oduševe kad dobiju to, a nisu svjesne da gosti to omdah traže nazad posle svadbe. Meni traže ključeve auta i stana nazad, što je i normalno".

(Alo, MONDO)