Pjevačicu za samo nekoliko minuta zatrpali bakšišem: Ovoliku gomilu para niste vidjeli do sada

Nadica Ademov napravila je haos na jednoj privatnoj proslavi, a novčanice su samo "letjele" ka njenoj ruci.

Izvor: Instagram/ademov_nadica/Tiktok/Printskrin

Pjevačica Nadica Ademov, nedavno se vratila na scenu nakon rođenja drugog djeteta, i od tada ne prestaje da nastupa na privatnim proslavama.

Najnoviji snimak sa jedne od njih pojavio se na društvenoj mreži Tiktok i napravio je haos, a na njemu vidimo Nadicu Ademov koja jedva drži bakšiš u rukama, i sve vrijeme pjeva!

Nadica je za samo nekoliko minuta zaradila, sudeći po snimku, pravo bogatstvo, budući da se vide novčanice u apoenima od 200, 500 i 100 eura.

"Ključeve od automobila vraća"

"Kad mi daju ključeve od auta, stana, vratim im sve to. Bože, pa nema smisla da uzimam. Mnoge pjevačice se oduševe kad dobiju to, a nisu svjesne da gosti to odmah traže nazad posle svadbe. Meni traže ključeve od auta i stana nazad, što je i normalno".