logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevačicu za samo nekoliko minuta zatrpali bakšišem: Ovoliku gomilu para niste vidjeli do sada

Pjevačicu za samo nekoliko minuta zatrpali bakšišem: Ovoliku gomilu para niste vidjeli do sada

Autor Đorđe Milošević
0

Nadica Ademov napravila je haos na jednoj privatnoj proslavi, a novčanice su samo "letjele" ka njenoj ruci.

Pjevačicu za samo nekoliko minuta zatrpali bakšišem Izvor: Instagram/ademov_nadica/Tiktok/Printskrin

Pjevačica Nadica Ademov, nedavno se vratila na scenu nakon rođenja drugog djeteta, i od tada ne prestaje da nastupa na privatnim proslavama.

Najnoviji snimak sa jedne od njih pojavio se na društvenoj mreži Tiktok i napravio je haos, a na njemu vidimo Nadicu Ademov koja jedva drži bakšiš u rukama, i sve vrijeme pjeva!

Nadica je za samo nekoliko minuta zaradila, sudeći po snimku, pravo bogatstvo, budući da se vide novčanice u apoenima od 200, 500 i 100 eura.

"Ključeve od automobila vraća"

"Kad mi daju ključeve od auta, stana, vratim im sve to. Bože, pa nema smisla da uzimam. Mnoge pjevačice se oduševe kad dobiju to, a nisu svjesne da gosti to odmah traže nazad posle svadbe. Meni traže ključeve od auta i stana nazad, što je i normalno".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nadica Ademov bakšiš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ