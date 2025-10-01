Na nastupu Kaje Ostojić bačen suzavac: Pjevačica prvi put progovorila o osveti ubijenog kriminalca

Kaja Ostojić svojevremeno je doživjela ogromnu neprijatnost kada je na njenom nastupu bačen suzavac, a iza svega je stajao opasan momak

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Popularna pjevačica Katarina Kaja Ostojić od samog početka karijere važila je za jednu od najatraktivnijih i najpoželjnijih žena na estradi, zbog čega je u par navrata doživjela i neprijatnosti od strane muškaraca koji su željeli da je osvoje.

Mnogi se sjećaju da je prije gotovo deceniju, na njenom nastupu bačen suzavac, a pevačica se tek nedavno prvi put osvrnula na neprijatnost koju je doživjela.

Iza ovog postupka stajao je opasan mladić koji je želio da se osveti.

"Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvjek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem.Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rasteralo sve ljude " istakla je u Amidži šouu.

Ona je otkrila i da joj se opasni momak osvetio samo zato što ga je odbila:

"Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim" dodala je pevačica kroz smijeh koja je danas u skladnom braku.

