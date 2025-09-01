Oglasila se Kaja Ostojić nakon što je nju i supruga udario automobil: Pjevačica je imala samo jedno da kaže

Nakon vijesti da su je udarila kola, pjevačica Kaja Ostojić se obratila javnosti.

Pjevačica Kaja Ostojić oglasila se nakon navoda da je doživela saobraćajnu nesreću. Naime, kako prenose domaći mediji A.K. je 17. avgusta ove godine, upravljajući vozilom, udario dvoje pješaka, Kaju i Miloša, koji su se kretali ulicom.

Udario ih je sa leđa, pri čemu su dobili lakše tjelesne povrede, a na saslušanju je navodno izjavio da ne priznaje krivično djelo.

"Tačno je da je došlo do incidenta, ali ne mogu da govorim o tome jer policija radi na slučaju. Vjerujem u nadležne organe kojima smo prijavili sve odmah i kada oni nađu počinioca, onda ću i ja izaći pred medije i dati zvanično saopštenje, dotle prepuštam nadležnim organima da rade svoj posao, ja u njih vjerujem", rekla je Kaja za Informer.

