Oglasila se Kaja Ostojić nakon što je nju i supruga udario automobil: Pjevačica je imala samo jedno da kaže

Autor Ana Živančević
0

Nakon vijesti da su je udarila kola, pjevačica Kaja Ostojić se obratila javnosti.

Oglasila se Kaja Ostojić nakon što je nju i supruga udario automobil Izvor: Instagram printscreen/ kaya_ostojic

Pjevačica Kaja Ostojić oglasila se nakon navoda da je doživela saobraćajnu nesreću. Naime, kako prenose domaći mediji A.K. je 17. avgusta ove godine, upravljajući vozilom, udario dvoje pješaka, Kaju i Miloša, koji su se kretali ulicom.

Pogledajte fotografije Kaje Ostojić:

Udario ih je sa leđa, pri čemu su dobili lakše tjelesne povrede, a na saslušanju je navodno izjavio da ne priznaje krivično djelo.

"Tačno je da je došlo do incidenta, ali ne mogu da govorim o tome jer policija radi na slučaju. Vjerujem u nadležne organe kojima smo prijavili sve odmah i kada oni nađu počinioca, onda ću i ja izaći pred medije i dati zvanično saopštenje, dotle prepuštam nadležnim organima da rade svoj posao, ja u njih vjerujem", rekla je Kaja za Informer.

Izvor: Republika/ MONDO

