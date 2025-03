Kaja prvi put o djevojci koja joj je ubila bliskog prijatelja: Pjevačica otkrila šta se zaista desilo te kobne noći

Ostojićeva se nakon mnogo godina prisjetila šta se dešavalo u noći kada je ubijen Radmilo Mitrović.

Prije više od deset godina, pjevačica Kaja Ostojić bila je u društvu potpredsjednika Fudbalskog kluba "Rudar", Radmila Mitrovića, kojije te noći tragično izgubio život.

Njega je, samo nekoliko sati nakon njihovog zajedničkog druženja, ubila njegova djevojka Marija Milić, koja je takođe bila prisutna te večeri.

Nakon ovog tragičnog događaja, u medijima su se pojavile spekulacije da je razlog njihove svađe bila upravo Kaja. Pričalo se da je ona bila povod sukoba između Radmila i Marije, što je na kraju dovelo do nesreće.

Sada, nakon mnogo godina, pjevačica se prisjetila te večeri i ispričala šta se zapravo dogodilo. Takođe, otkrila je da li je istina da je ona bila razlog rasprave koja je prethodila zločinu.

"To je prepakovana priča, ali to se desilo. Trudim se da potisnem te traumatične momente. On mi je bio prijatelj, išla sam na nastup u Podgorici, gdje je on živio. Javio mi se kao prijatelj da me dočeka na aerodromu i rekao mi da se zaljubio i da će me upoznati sa djevojkom. Za nju mi je rekao da je mnogo mlađa od njega i da je izgubio glavu. Ja sam mu rekla da uživa i da ne razmišlja u razlici u godinama. Otišli smo kod njih u stan, popili kafu, nakon toga sam otišla u hotel. Uveče sam otišla na nastup, oni su se u međuvremenu napili, zvali su me posle mog nastupa da svratim kod njih. Vidjela sam da tu nisu bila najčistija posla. Mislim bili su baš pijani. Posle sam otišla u hotel, a u jutru kad sam se probudila čila sam da je ona njega ubila. Šta je bilo iza te priče nije na meni da donosim zaključke, priča se svašta. Ja iz poštovanja prema njemu i njegovoj porodici neću da pričam javno o toj temi. Advokat koji je branio tu djevojku koja ga je ubila je imao bolesne taktike odbrane. Kad se sjetim tog perioda, najradije bih to zaboravila. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Mislim da je ona izašla iz zatvora. Strašna i tragična priča. Tresem se dok pričam o ovome", rekla je Kaja u "Vostcastu".