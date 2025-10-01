"Ostavila sam ga samog sa njim, bio je krvav": Žena Ljube Perućice priznala šta se desilo sa njihovim sinom

Ljuba Perućica i supruga KAtarina bili su među prvima na proslavi prvog rođendana sina Nadice Ademov

Nadica Ademov i njen suprg Damir organizovali su gala proslavu povodom prvog rođendana sina, a među prvim zvanicama bili su Ljuba Perućica sa suprugom Katarinom i sinom.

Lijepa Katarina postala je mama po drugi put prije par mjeseci, a na proslavi se pojavila u elegantnoj crnoj haljini u kojoj je oduzimala dah, a Ljuba nije skidao ruke sa zgodne supruge.

Ljuba je inače otkrio da je kao poklon nosi kovertu.

"Spremili smo nešto da oni mogu sami da kupe, i ja imam djecu kući i nikad ne možeš da znaš šta njima treba", rekao je pjevač.

On se osvrnuo i na nedavnu saobraćajnu nesreću kolege i druga Darka Lazića.

"Od kada znam za Darka on je neko ko voli adrenalin, brzinu... ja lično ih isto volim, ali uvjek sam imao granicu, kad popijem gledam da sačuvam sebe i da ne napravim ni sebi ni drugom problem", iskren je Perućica, dodajući da su naročito oprezni od kad imaju djecu

Ljuba je otkrio i da li su mu se ikad dogodile nezgode sa djecom.

"Pao mi je sa kreveta jednom, kad mama nije bila tu", priča pjevač, a Katarina je dodala da je "bio krvav"

