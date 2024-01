"IMAO SAM OSJEĆAJ DA ĆE NEŠTO DA SE DESI!" Bivši je upoznao sa mužem - Ljuba sada progovorio o vezi sa Prijovićkom!

Ljuba Perućica još jednom o vezi sa koleginicom Aleksandrom Prijović.

Izvor: Instagram/ljubaperucica

Iako je u skladnom i srećnom braku sa Filipom Živojinovićem sa kojim je dobila sina Aleksandra, o bivšim momcima Aleksandre Prijović se i danas i te kako priča.

Nakon što je Amar Gile progovorio o odnosu sa lepom pjevačicom, na istu temu je govorio i Ljuba Perućica koji se sa Aleksandrom zabavljao dvije godine. Pričalo se da ju je upravo on upoznao sa sadašnjim suprugom, dok se pjevač na priče o prošlosti ne obazire.

I on je danas u braku, nedavno je dobio i prvo dijete, a pjevač ne krije da je sa bivšom ostao u korektnim odnosima.

"Bilo je dosta Grandovih parova tada, mi smo bili dvije godine zajedno. Bilo je to ljudima interesantno, dok je trajalo-trajalo je, kad više nije prekinuli smo i to je to. Bilo je veza i prije i posle nje", rekao je Perućica.

On je prokomentarisao odnos sa Aleksandrom Prijović, te se osvrnuo na njene ambicije koje je imala u tom periodu, i rekao da je mogao da nasluti ovakav njen uspjeh.

"Mi smo o tome pričali dok smo bili zajedno, ona je još tada znala da će to da se desi, ne samo ona, pored nje sam i ja znao i imao jak osjećaj da će tako da bude. Prvo, ona pjeva nestvarno dobro, to je talenat sa kojim se rodiš. Ona je tako pjevala i sa 7 godina, i sa 13 godina. Na drugom mjestu su pjesme koje izabereš i kako ih doneseš. A možda je ispred toga sreća, sreća bitan faktor u svemu tome. Kad se kockice poklope, to ide", istakao je Perućica za emisiju "Ispovijest".