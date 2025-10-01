logo
Isplivala prva slika trudne Milice Todorović: Pjevačica u 4. mjesecu, stomak se već nazire (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Milica Todorović čeka dječaka, a sada je isplivala i prva slika pjevačice u drugom stanju.

Isplivala prva slika trudne Milice Todorović Izvor: Instagram printscreren/milicatodorovicofficial

Pjevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti kako bi uživala u blaženom stanju, a sada je podijelila fotografiju i pokazala kako izgleda u četvrtom mjesecu trudnoće

Milica je pozirala u studiju šminkera, a na sebi je imala bijelu trenerku. Gornji dio kompleta je bio širok, a trudnički stomak se vidio u odrazu ogledala.

Pogledajte:

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Komplimenti na račun njenog izgleda su se nizali, a svi su pisali kako joj trudnoća veoma prija.

Saznala da čeka dječaka

Domaći mediji su juče prenijeli da pjevačica koja je karijeru počela u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, čeka sina.

Iako joj je najprije rečeno da nosi djevojčicu, atraktivna pjevačica će ipak roditi sina.

"U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka djevojčicu bila je van sebe od sreće! Cijela porodica radovala se dolasku djevojčice na svijet, međutim, na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola. Ljekari su pretpostavili da je u pitanju djevojčica, pa ih je mališa iznenadio", rekao je izvor blizak pevačici i dodao:

"Saznali su da je s bebom sve u redu, a to im je svakako najbitnije. Presrećni su što će postati roditelji, a njen partner je ponosan što će dobiti naslednika. Njihove porodice im maksimalno pomažu, a Miličine sestre i majka već kupuju odjeću u plavim nijansama i željno iščekuju da ugledaju malog princa".

(Blic, MONDO)

