"Kad čujem da neko neće djecu jer se nema": Milica Todorović o roditeljstvu, priznala da priželjkuje vjenčanje

Milica Todorović uživa u svojoj trudnoći. Podijelila je iskustvo o ranoj karijeri i preseljenju u Beograd sa četrnaest godina.

Pjevačica Milica Todorović uživa u trudnoći, a tokom jednog gostovanja priznala je da priželjkuje svadbu. Iako ne voli da priča o privatnom životu, ona je priznala da razmišlja o vjenčanju.

"Bijelo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lijepo, ja bih voljela. Bijelo ne nosim jer bijelo širi, tako da su ovo rijetki trenuci da me vidite u bijelom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi 'To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš'. Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lijepo", istakla je Milica.

"Kad čujem da neće djecu jer se nema, šta se bre nema?"

Milica se dotakla i porodice, pa naglasila da ne postoje izgovori zbog kojih neko ne želi djecu.

"Danas kada čujem parove da neće da prave djecu jer se nema... Šta se bre nema? Pa nas je četvoro u familiji i niko nikada nije bio gladan. Jaja i margarin svaki dan i svi su zdravi", kaže Todorovićeva.

Ona se dotakla i odrastanja djece koji koriste telefone i tablet.

"Ja imam sestriće od starije sestre i svako ima po neki uređaj. I da mu ti zabraniš kući telefon, on će otići u školu i uzeće od drugara. Nažalost, danas jeste malo ludo vrijeme i zaista je sve bilo drugačije kada smo bili mali. Moja majka nije mogla da me utjera u kuću, lopta po cio dan, trčanje i igranje u ulici", ističe Milica.

Pjevačica je veoma mlada zakoračila na estradnu scenu, a kako kaže to joj je sada veliki plus.

"Mogu da kažem da je dobro što sam krenula mlada, sa četrnaest godina da se bavim ovim poslom. To je zbog godina lijepa stvar, ali sve to ima i dobre i loše strane. Nekako se odvojiš od roditelja, odeš u veliki grad. Ja sam se sa 14 preselila u Beograd, a više sam svakako u Beogradu nego u Kruševcu", kaže Todorovićeva.

