Milica Todorović uživa u trudničkim danima: Evo kako pjevačica provodi svoje slobodno vrijeme

Milica Todorović podijelila je prelijep prizor sa svojim pratiocima.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Milica Todorović trenutno uživa u najlepšoj životnoj ulozi - priprema se da postane mama. Popularna pjevačica, koja je oduvjek plenila osmijehom i vedrinom, sada zrači posebnom smirenošću i srećom. Trudnoća je za nju ostvarenje velikog sna, a kako bi u potpunosti uživala u blagoslovenom stanju, Milica se povukla iz javnog života i posvetila miru, zdravlju i pripremama za dolazak bebe.

Pogledajte fotografije Milice Todorović:

Njeni prijatelji otkrivaju da je napravila značajne promene u svakodnevnom životu - prije svega u ishrani, koju je uskladila sa potrebama trudnoće. Na njenom meniju sada se nalaze zdrave i nutritivno bogate namirnice, a Milica vodi računa o tome da sve što unosi doprinosi njenom i bebinom zdravlju.

Da su joj dani ispunjeni uživanjem i mirom, pokazala je i na Instagramu, gdje je podijelila fotografiju sa prelijepe lokacije. Na fotografiji se vidi terasa okružena bujnom zelenilom i šarenim cvijećem, dok se u daljini prostire beskrajno plavetnilo mora. Bašta sa stolom i stolicama poziva na odmor i lagane razgovore, dok pogled na pučinu pruža osećaj potpunog mira.

Izvor: Instagram printscreen

Sudeći po ovom prizoru, Milica Todorović trudničke dane provodi u prirodi, daleko od gradske vreve. Sunce, more i spokojno okruženje doprinose tome da se pjevačica u potpunosti opusti i pripremi za novu životnu ulogu. Njena objava odiše harmonijom i unutrašnjim mirom, a fanovi su odmah prepoznali da Milica nikada nije bila ispunjenija.