Ovako izgleda Milica Todorović u 4. mesecu trudnoće: Pojavila se fotografija na kojoj se vidi trudnički stomak

Autor Ana Živančević
0

Milica Todorović pokazala je trudnički stomak na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/milicatodorovicofficial

Popularna pevačica Milica Todorović navodno je u drugom stanju, što je tema o kojoj se poslednjih dana intenzivno piše i govori. Prema nezvaničnim informacijama, Milica je trenutno u četvrtom mesecu trudnoće, a na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako se u opuštenoj, kućnoj atmosferi veselo druži sa prijateljima. 

Pogledajte kako izgleda Milica Todorović:

U objavi se može videti i trudnički stomačić, koji Milica pokušava da sakrije.

Uživa u trudnoći

Podsetimo, Milica je nedavno objavila fotografiju na kojoj se vidi terasa okružena bujnom zelenilom i šarenim cvećem, dok se u daljini prostire beskrajno plavetnilo mora. Bašta sa stolom i stolicama poziva na odmor i lagane razgovore, dok pogled na pučinu pruža osećaj potpunog mira.

Izvor: Instagram printscreen

