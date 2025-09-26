Darko uvalio prijatelja u ozbiljan problem zbog udesa: Isplivali novi detalji o vozačkoj dozvoli i slupanom autu

Češka dozovola o kojoj se priča da je Darko Lazić ima, oduzeta mu je još davne 2023. godine. Njegov prijatelj iz Njemačke u žestokom je problemu jer je pjevaču vjerovao na riječ pa je rentakar uzeo na svoje ime.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Darko Lazić moraće da plati novčanu kaznu između 200.000 i 300.000 dinara zbog toga što je u noći između srijede i četvrtka izazvao udes u Beogradu vozeći pijan i bez vozačke dozvole. S obzirom na to da mu je ovo ko zna koji po redu težak saobraćajni prekršaj poslednjih godina, prema riječima advokata Boška Žurića, teško da će se folker ovaj put izvući bez zatvorske kazne, koja je po zakonu propisana 15 dana.

Ali to nisu jedini problemi koji ovih dana muče Lazića. Automobil koji je slupao, a čija je cena 130.000 eura, nije njegov, već je iznajmljen preko rentakar agencije iz Njemačke. Međutim, auto nije iznajmio on jer nema vozačku dozvolu, već njegov prijatelj.

Uvalio prijatelja u probleme

"Darko je hteo da auto preko rentakara uzme u Srbiji, međutim, niko od njegovih prijatelja i poznanika nije to htio da učini umesto njega, znajući da često ima saobraćajne prekršaje. Ljudi nisu željeli da imaju probleme."

"Onda je zamolio jednog prijatelja iz Njemačke da tamo uzme auto u agenciji na svoje ime, što je on i uradio. U Njemačkoj su ista pravila kao kod nas - auto može iznajmiti samo osoba koja ima vozačku dozvolu i u slučaju da se napravi šteta tokom saobraćajnog udesa, kasko osiguranje ne snosi troškove popravke ukoliko je vozač bio u alkoholisanom stanju", kaže izvor Kurira i dodaje:

"Dakle, Darko je prijatelja iz Njemačke uvalio u probleme jer čovjek mora da isplati 130.000 eira rentakar agenciji iz Njemačke s obzirom na to da je auto totalno uništen. Naravno, Darko će mu taj novac nadoknaditi, ali je pitanje kad s obzirom na to da je i sam u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Inače, video sam da se prethodnih dana pisalo da Darko ima vozačku dozvolu iz Češke, što nije tačno! On je tu dozvolu imao do 2023. godine. Tada je napravio udes u Beogradu i policija mu je oduzela češku vozačku dozvolu, zato što on u Srbiji ima trajnu zabranu upravljanja motornim vozilom pa mu nijedna dozvola nije važeća", završava izvor.

Folker se nije javljao na pozive redakcije Kurira.

Podsjetimo, Darko i njegova supruga Katarina doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene. To se desilo kada su se vraćali s promocije pjesme Tijane Matić, Kaćine sestre i Darkove svastike. Do sudara je došlo zato što je Darko najprije udario u autobus, a onda se zakucao u bankinu. Automobil je vozio pjevač, dok je Kaća bila na mjestu suvozača. Jedna od guma njegovog automobila odletjela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pjevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila. Darko je prevezen na VMA, gde je zbrinut i ušiven.



