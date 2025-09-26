logo
"Ti si neko koga štitim": Darko Lazić se obratio ženi Katarini nakon saobraćajke i ljudi su podijeljeni zbog jednog

Autor Jelena Sitarica
0

Darko Lazić je supruzi posvetio emotivni citat, a potom se osvrnuo na sve što je prošao u životu.

"Ti si neko koga štitim": Darko Lazić se obratio ženi Katarini nakon saobraćajke i ljudi su podijeljeni zbog jednog Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Prije dvije večeri Darko Lazić imao je ozbiljnu saobraćajnu nesreću kada je njegov automobil udario u autobus. U trenutku nesreće on je bio za volanom, dok je njegova supruga Katarina sjedjela pored njega na mjestu suvozača.

Sada se oglasio na Instagramu, gdje je podijelio dva storija – u prvom je istakao ljubav prema Katarini, koju je i označio u objavi.

- Uvijek ću izabrati tebe. Čak i kada bih zaboravio svaku priču koju smo živjeli. Samo da bi ih naučio ponovo. Želim te uz sebe, kada se ništa ne dešava i kada se sve dešava. Volim sebe kada sam sa tobom i planiram da budem više ta osoba. Ti si osoba koju ja želim da nađem, na kraju dugog dana. Čuvaću te blizu. Ti si neko vrijedan da te zaštitim. Komforan sam u tvojoj ljubavi, činiš me hrabrijim. Volim te. Volim te, a da mi ne treba razlog i volim te iz svakog razloga koji imam. Ti si sve moje. U svakom smislu koji je bitan. Uzmi moju ruku - obratio se ovim citatom pjevač.

Takođe se osvrnuo i na ono što je prošao u životu.

- Čovjek koji je prošao kroz pakao, ne šeta isto, on ide drugačije. On je smiren, tih, fokusiran, zato što je već bio bitke o kojima niko ne zna. Takav čovek ne treba validaciju. On zna koliko vrijedi - podijelio je na Instagramu.

Njegovi storiji tema su na mrežama, a dok su mu sa jedni poželjeli da "ostane jak", i da se brzo oporave, mnogi smatraju da, ukoliko jeste pio i vozio, time nije dokazao ljubav.

Ipak, Darko je tvrdio da nije liznuo alkohol iako se u međuvremenu pojavio snimak na kom se vidi da eksira piće, kao i da na stolu ispred njega i prijatelja ima još dosta čašica. 

Podsjetimo, nakon sudara, oglasilo se i tužilaštvo koje tek treba da utvrdi okolnosti koje su dovele do saobraćajke. 

