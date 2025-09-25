logo
Darko Lazić objavio fotografiju iz sinoćnje lumperajke: Nakon toga smrskao auto, a kao da se ništa nije dogodilo

Autor Marina Cvetković
0

Pjevač Darko Lazić je na društvenim mrežama podijelio slike iz sinoćnjeg izlaska koji je prethodio saobraćajki koju je imao.

Darko Lazić objavio fotografiju iz sinoćnje lumperajke Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Lazić se provodio na promociji nove pjesme svoje svastike Tijane Matić, a zatim je izazvao udes u kom su njegova supruga Katarina i on zadobili lakše tjelesne povrede.

Darko je sada na društvenim mrežama objavio fotografiju sa promocije na kojoj je pozirao sa kumom Andreanom Čekić i prijateljima.

Šta je Darko ispričao o problemu sa alkoholom?

Folker Darko Lazić je u noćas sat vremena nakon ponoći imao udes na autoputu u Beogradu. Lazić je u trenutku udesa bio sa suprugom Katarinom, sa kojom je te večeri bio na promociji pjesme njene sestre.

On je prije žurke rekao okupljenim medijima da neće konzumirati alkohol, iako su kasnije isplivali snimci gdje se veseli i nazdravlja.

Izvor: Instagram prinstcreen / samo.bob

Darko je početkom aprila u govorio o problemu sa alkoholom i tada je priznao da je na blokatorima.

"Kontaktirao sam doktora, otišao sam na razgovor, rekao mu: 'Ja imam problem sa alkoholom, sa porocima, ja sam to ne mogu da zaustavim, u takvom sam okruženju!' Jednostavno, obuzelo me je to. Rekao mi je da imaju terapiju za to. Imao sam terapiju prva tri mjeseca, evo, sad je, hvala Bogu, sedam mjeseci da sam pod blokatorima. Skroz sam se, potpuno, očistio. Kad presiječeš u glavi, možeš sve da uradiš. Ako ne možeš sam, postoje ljudi koji su stručni za to i koji mogu da ti pomognu. Savjet svim mladim ljudima, ako sam ja mogao, možete i vi", ispričao je Darko, pa zatim otkrio da će prvi put alkohol probati ponovo tek kad bude proslavljao 40. rođendan:

"Meni su moji blokatori istekli, sebe sam očistio potpuno. Napravio sam sebi cilj u životu, do svoje 40. godine neću okusiti kap alkohola. E, kada mi bude 40. rođendan, ako ostvarim sve svoje ciljeve, da obezbijedim sve oko sebe koje treba, sebe, svoju karijeru, onda ću početi da pijem lijepo vino", zaključio je Darko.

(Pulsonline / MONDO)   

Tagovi

Darko Lazić udes slike instagram

