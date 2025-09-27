Darko Lazić vanredno polagao ispite: Dio školovanja proveo u Holandiji, nikada ne biste pogodili šta je po struci

Darko Lazić završio je srednju frizersku školu, ali se ipak posvetio muzici.

Darko Lazić je zbog svog načina života često u žiži interesovanja medija, a prije dvije noći, folk pjevač i njegova supruga Katarina Lazić doživjeli su saobraćajnu nezgodu. On je i ranije više puta imao sabraćajne nezgode. Poznati pjevač jedva je izvukao živu glavu 23. oktobra 2018. godine, nakon teške nesreće koju je imao na putu Subotica - Brestač.

Darko se proslavio takmičenjem u "Zvezdama Granda", a slava ga je toliko ponijela da je često bio tema medija kao zbog saobraćajnih nezgoda, tako i zbog burnog ljubavnog života.

Da nije pjevač, bio bi frizer

Ipak, malo ko zna da je Darko Lazić, da nije pjevač, bio bi frizer. Pjevač je tek u sedmom razredu počeo da pohađa školu u Srbiji, jer je do tada živio u Holandiji sa porodicom. On je potom završio srednju frizersku školu i to vanredno.

Iako ga je, kako je i sam nekoliko puta rekao, frizeraj privlačio, ipak je shvatio da od toga nema neke zarade, a da pare leže na estradi.

"Nisam divljao"

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je: "Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naletjeli na vodu, i Bože moj", poručio je.

