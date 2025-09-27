"Dečko je bahat, da nije Roma da ga plaćaju na veseljima ne bi ni radio": Pjevačica osula paljbu po Darku Laziću

Pjevačica Vesna Rivas prokomentarisala Darka Lazića

Folker Darko Lazić je nedavno sa suprugom doživio saobraćajnu nezgodu koja se dogodila na auto-putu kod Galenike.

Pjevač je prije sedam godina doživio strašnu saobraćajku nakon koje je završio u komi i nekoliko puta operisan, a sada je njegova koleginica Vesna Rivas pitala "šta još treba da se desi" kako bi se opametio.

Vesna smatra da su za Darkovo ponašanje krivi slava i novac "koji su ga udarili u glavu".

"Dečko je bahat, ohol, nadmen i egoističan. To je strašno! Školski je primjer osobe koju su slava i pare potpuno promijenile. Kada bi zabranili Romima da prave veselja na kojima se okreću velike sume novca, ne znam šta bi takvi kao Darko radili. Izduvao bi se kao balon. Šta još treba da mu se desi da shvati da mora da uspori?", rekla je Vesna i dodala:

"Neka povuče ručnu i vrati se starom, skromnom Darku. Ovako odvratnog ne želim da gledam, ali pratim vijesti pa mi je iskočilo", rekla je pevačica za Informer.

