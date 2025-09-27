logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dečko je bahat, da nije Roma da ga plaćaju na veseljima ne bi ni radio": Pjevačica osula paljbu po Darku Laziću

"Dečko je bahat, da nije Roma da ga plaćaju na veseljima ne bi ni radio": Pjevačica osula paljbu po Darku Laziću

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Vesna Rivas prokomentarisala Darka Lazića

Pjevačica osula paljbu po Darku Laziću Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Folker Darko Lazić je nedavno sa suprugom doživio saobraćajnu nezgodu koja se dogodila na auto-putu kod Galenike. 

Pjevač je prije sedam godina doživio strašnu saobraćajku nakon koje je završio u komi i nekoliko puta operisan, a sada je njegova koleginica Vesna Rivas pitala "šta još treba da se desi" kako bi se opametio.

Vesna smatra da su za Darkovo ponašanje krivi slava i novac "koji su ga udarili u glavu".

"Dečko je bahat, ohol, nadmen i egoističan. To je strašno! Školski je primjer osobe koju su slava i pare potpuno promijenile. Kada bi zabranili Romima da prave veselja na kojima se okreću velike sume novca, ne znam šta bi takvi kao Darko radili. Izduvao bi se kao balon. Šta još treba da mu se desi da shvati da mora da uspori?", rekla je Vesna i dodala:

"Neka povuče ručnu i vrati se starom, skromnom Darku. Ovako odvratnog ne želim da gledam, ali pratim vijesti pa mi je iskočilo", rekla je pevačica za Informer.

Pogledajte kako izgleda auto nakon saobraćajke:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić udes Vesna Rivas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ