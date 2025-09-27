logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moj otac je vidio udes": Mislio gužva zbog utakmice, nije znao da mu je ćerka u smrskanim kolima s Darkom Lazićem

"Moj otac je vidio udes": Mislio gužva zbog utakmice, nije znao da mu je ćerka u smrskanim kolima s Darkom Lazićem

Autor Dragana Tomašević
0

Svastika Darka Lazića otkrila šta se dešavalo prije saobraćajke Darka Lazića i sestre Katarine

Mislio gužva zbog utakmice, nije znao da mu je ćerka u smrskanim kolima s Darkom Lazićem Izvor: TikTok/laziciofficial

Svastika Darka Lazića, Tijana Matić oglasila se nakon promocije njene pjesme, prvenca, ali i saobraćajne nesreće njene sestre Katarine i Darka Lazića koja se desila nakon što su se vraćali s pomenutog slavlja.

Pjevačica je govorila o slavlju i šta se dešavalo nakon njega, a kako kaže ona nije vidjela zeta da konzumira alkohol, a dodala je i da nije istina da je tražila pjesmu zbog koje su se navodno posvađali Darko i Katarina.

 "Nisam vidjela da je on pio. Kad god bih ja pogledala u njihovom pravcu, on je imao energetsko piće u ruci. Šta je radio meni iza leđa, ja ne mogu da tvrdim niti da sudim. Nije istina da sam ja tražila pjesmu, pa da je zbog toga nastala svađa, ja sam samo zamolila da se svi raziđemo, jer nas je ostalo malo, kako ne bismo maltretirali bend koji je bio zadužen za atmosferu te večeri", ispričala je Tijana, a onda otkrila da je njen otac, tačnije Darkov tast, naišao ubrzo nakon nesreće na lice mjesta.

"Mi smo svi krenuli u slično vrijeme. Ja sam ostala da pokupim poklone i cvijeće, otišla sam do toaleta i čula sam kada je Darko rekao Kaći: "Idemo, ljubavi." Ubrzo posle toga desilo se šta se desilo. Kaćin i moj otac je stigao ubrzo nakon sudara na lice mjesta jer se i on vraćao u istom pravcu. Njemu nije ni na kraj pameti bilo da je u pitanju udes, a ponajmanje da su mu ćerka i zet učestvovali u nesreći, već je mislio da je gužva zbog utakmice koja je bila u Areni", izjavila je Tijana za Hajp.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić udes Katarina Živković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ