Influenserka pokazala liniju 25 dana nakon porođaja: Raskinula sa poznatim muzičarem, pa sa sportistom dobila dvoje dece

Influenserka pokazala liniju 25 dana nakon porođaja: Raskinula sa poznatim muzičarem, pa sa sportistom dobila dvoje dece

Autor Ana Živančević
0

Jelena Vico prije samo 25 dana na svijet je donijela sina Orjena, kog je dobila sa Nemanjom Vicom.

Influenserka pokazala liniju 25 dana nakon porođaja Izvor: Instagram printscreen/_babytuna

Influenserka Jelena Vico, poznatija kao Cobeliks, i njen suprug Nemanja dobili su početkom septembra sina Orjena. Poznata influeserka pokazala je svoju liniju samo 25 dana nakon porođaja.

Pogledajte footografije Jelene Vico:

Prošle godine u avgustu postali su roditelji po prvi put kada su dobili ćerku Milu. Par se vjenčao neposredno prije Jeleninog porođaja, a influenserka je redovno objavljivala fotografije sa svojom porodicom.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja:

Podsjetimo, Jelena je dugo godina bila u vezi sa muzičarem Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Mnogi su veorovali da će stati na ludi kamen, ali odmah nakon raskida, koji se desio u maju 2023. godine, Jelena je uplovila u vezu sa Nemanjom Vicom.

"Već neko vreme nisu zajedno, valjda je došlo do prezasićenja. Ne znaju se tačni razlozi, Cobi nije neko ko o tome otvoreno priča, jednostavno nema potrebu. Razišli su se najnormalnije, ljudski, posle toliko godina... U poslednje vreme izgleda nije išlo. Znam samo da mu ne pada na pamet da o tome priča javno, za medije, odgovara mu da sve prođe ovako, ćutke", rekao je Cobijev prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti, piše "Pink.rs".

