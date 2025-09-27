Influenserka pokazala liniju 25 dana nakon porođaja: Raskinula sa poznatim muzičarem, pa sa sportistom dobila dvoje dece

Jelena Vico prije samo 25 dana na svijet je donijela sina Orjena, kog je dobila sa Nemanjom Vicom.

Influenserka Jelena Vico, poznatija kao Cobeliks, i njen suprug Nemanja dobili su početkom septembra sina Orjena. Poznata influeserka pokazala je svoju liniju samo 25 dana nakon porođaja.

Prošle godine u avgustu postali su roditelji po prvi put kada su dobili ćerku Milu. Par se vjenčao neposredno prije Jeleninog porođaja, a influenserka je redovno objavljivala fotografije sa svojom porodicom.

Podsjetimo, Jelena je dugo godina bila u vezi sa muzičarem Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Mnogi su veorovali da će stati na ludi kamen, ali odmah nakon raskida, koji se desio u maju 2023. godine, Jelena je uplovila u vezu sa Nemanjom Vicom.

"Već neko vreme nisu zajedno, valjda je došlo do prezasićenja. Ne znaju se tačni razlozi, Cobi nije neko ko o tome otvoreno priča, jednostavno nema potrebu. Razišli su se najnormalnije, ljudski, posle toliko godina... U poslednje vreme izgleda nije išlo. Znam samo da mu ne pada na pamet da o tome priča javno, za medije, odgovara mu da sve prođe ovako, ćutke", rekao je Cobijev prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti, piše "Pink.rs".