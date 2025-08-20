logo
Influenserka (27) ubijena na ulici pred djetetom: Metak je slučajno pogodio u glavu, napadač ubrzo uhvaćen

Autor Jelena Sitarica
0

Jareli Ešli Ermosijo preminula je nakon sukoba na ulici, a napadač je ubrzo uhvaćen

influenserka (27) ubijena na ulici pred djetetom Izvor: Pritnscreen/Instagram

Popularna američka influenserka Jareli Ešli Hermosiljo (27) tragično je stradala nakon što je upucana pred svojim partnerom i malim djetetom, usred incidenta na putu u gradu Glendejl, Arizona.

Food blogerka koja je na mrežama imala preko 300.000 pratilaca nastradala je tako što ju je pogodio zalutali metak, dok je kraj nje sjedio četvorogodišnji sin. Nesreći je prethodila svađa dvojice vozača na semaforu, kada je Hesus Presiado Dusten navodno zapucao, piše nypost.com.

Prema izveštaju lokalnih medija, policija Glendejla uhapsila je osumnjičenog Hesusa koji je sada osumnjičen za njeno ubistvo.

Policija navodi da je Dusten, koji je vozio pikap u petak uveče, ušao u svađu sa vozačem drugog pikapa dok je stajao na crvenom svijetlu, nakon čega je izvukao pištolj, ispalivši hitac nasumično, koji je prošao kroz prozor suvozača i Jareli pogodio direktno u glavu, iako ona nije bila uključena u incident.

Dečko influenserke, koji je u tom trenutku vozio auto, odjurio je u bolnicu, gdje je Ešli kasnije preminula, navodi policija.

Vlasti su dodale da su mladi sin para i majka influenserke u tom trenutku bili na zadnjem sjedištu vozila, ali da nije bilo drugih povreda.

Narednik policije Glendejla, Brajan Hoskins, rekao je za AZFamily da su detektivi za ubistva koristili video zapise sa više kamera da bi identifikovali Dustena kao vlasnika vozila umiješanog u pucnjavu. Nakon pretresa kuće u Glendejlu, gdje je policija pronašla dva pištolja, vlasti su uhapsile Dustena u njegovom stanu, objavili su mediji.

