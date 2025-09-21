"Kada sam osetila taj miris, obuzelo me je celu": Tina Grabež nam otkriva svoj najsrećniji trenutak

Tina Grabež je bila naš gost povodom jubilarnog broja magazina "Lepa&Srećna" i tom prilikom nam je otkrila mnoge stvari iz svog privatnog života.

Popularna infuenserka Tina Grabež bila je jedna od divnih žena koja je ukrasila naslovnicu jubilarnog izdanja magazina "Lepa&Srećna". Zajedno sa svojim partnerom, infuenserom Milanom Vučićevićem, poznatijim pod nadimkom "Ničim Izazvan" fotografisala se, ali i otkrila najlepše stvari iz svog života.

Tina je sa nama razgovarala o sreći, ljubavi i najlepšim trenucima koje pamti.

"Pa za mene je ljubav kada se osećam lepo u svojoj koži, kada se osećam udobno pored mog partnera, kada se zajedno podržavamo, kada volimo iste stvari i kada smo zajedno spremni da osvojimo svet", rekla je Tina o ljubavi, a kako kaže, sreća je ono što se naslanja na ljubav.

Pogledajte kako su se Tina i Milan zabavili 'iza kamere' na snimanju naslovne strane magazina "Lepa&Srećna":

Tina je otkrila i kada se u životu osećala najlepše.

"Evo, poslednje što pamtim da sam se osećala jako lepo, kada sam se osećala onako slobodno, bilo je, recimo, sad u januaru na plaži u Indiji, kada sam prvi put zapravo kročila na tlo te zemlje koju sam oduvek želela da obiđem, i onako, udahnula miris iz Indijskog okeana, i tako sam se nekako osetila slobodno i rasterećeno. Mnogo mi je drago bilo što sam taj trenutak uspela da podelim sa osobom koju volim. Dakle da, eto, to je poslednji trenutak da pamtim da sam baš bila onako istinski srećna i zadovoljna. Mislim, svakog dana sam srećna, ali eto, to mi je bilo onako, taj neki osećaj koji me je u tom trenutku celu obuzeo. Taj neki osećaj slobode", rekla je Tina.

Tina i Ničim su jedan vrlo skladan par koji isijava ljubavlju, a Tina nam je upravo otkrila i šta je ključno za srećnu vezu. Više o tome, ali i drugim temama, pogledajte u našem video snimku:

Na snimanju naše jubilarne naslovne trane, bila je odlična zabava, a kako je sve izgledalo iza scene, pogledajte u galeriji:

Posvećena i ponosna glavna urednica magazina "Lepa&Srećna", Žaklina Milenković, povodom 10. rođendana, rekla je:

"Kažu da ako želite da idete brzo, idite sami, a ako želite da idete dugo, idite s nekim. Mi smo odabrali vas da idemo zajedno, što traje već punih 10 godina."

Poznati parovi uputili su nam i divne čestitke, a šta su nam poželeli, pogledajte u video snimku: