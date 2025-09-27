"Osjetljivi smo, ližemo rane": Kristijan otvorio dušu nakon pomirenja sa Kristinom, evo kako sada funkcionišu

Kristijan Golubović otvorio dušu nakon pomirenja sa Kristinom

Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Kristijan Golubović i Kristina Spalević progovorili su o svom odnosu nakon pomirenja i drugoj šansi koju su odlučili da pruže jedno drugom. On je iskreno priznao koliko mu je teško palo razdvajanje od majke svoje djece.

"Daj Bože, mi smo se nekako odvojili u najgorem momentu. Mnogo toga smo rekli što nije trebalo i sada moramo od početka sve da gradimo kao kad vaza pukne. Najbitnije je u vezi povjerenje, a oboje smo ga izgubili. Za mene nije pojmljivo da nas je tako jedna greška dovela do pucanja, ali ona je mlada i to ne gleda tako. Sada ispravljamo krive Drine, ali ti kažem da kada se na to nabace drugi elementi onda bude španska serija sa raznoraznim očekivanjima", rekao je Kristijan na RED televiziji i dodao:

"Odnos je okej, ali smo osjetljivi. Senzitivitet je veoma nabrijan i sad je mala sitnica dovoljna da zatreperimo i to je onaj odnos koji nije potpuno pravi. Ona mora da pazi na moje stanje i ja na njeno, mi sad ližemo rane našim bitisanjem", rekao je Kristijan.

"Nije mi dobro"

"Mene ne jer sam dao riječ da neću biti brzoplet i ljut. Klimavo je i moramo zaista puno da radimo, ali nisam dobro i nije mi dobro. Tješim se što imam nju i djecu, mislio sam da neću u ovom dobu imati takve peripetije. Vraćen sam u neko doba od prije 30 godina. U 96 sati kada pojedete 800 grama hrane i popijete litar vode, sve vam je jasno i niste uopšte gladni i žedni već vas nešto jede. Ja sam gromada i alfa mužjak, nisam očekivao ovako nešto", priznao je Kristijan.

"Na testu sam kod nje"

Golubović navodi da tek sada shvata koliko mu je bitan odnos sa Kristinom.

"Trenutno sam na nekoj vrsti testa kod nje, dokazaću joj da mogu i mnogo više, ljepše i bolje nego što sam znao. Ona zna da ja nju volim i da sam najbolji muž otac kad to želim", rekao je on, pa je potom govorio o prinovi:

"Jesmo za njen rođendan pokušali, mislio sam da će biti treća ćerkica. Nadao sam se tome, da imamo i ćerkicu i stanemo s pravljenjem djece. Međutim, ja mislim da kad bi ostala trudna, ponovo bi se rodio sin, jer je ona jaka žena, Bog joj je podario sinove da je čuva."