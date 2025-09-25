Marija i Milan Popović otvorili dušu: Evo kako održavaju ljubav, ko je duhovitiji ali i ko 'teroriše' porodicu

Marija i Milan Popović otkrili su kako održavaju ljubav i šta je to što ih i dalje obara sa nogu od strane partnera.

Bračni par i poznata TV lica, Milan i Marija Popović, bili su jedan od parova koji su ukrasili našu jubilarnu naslovnu stranu magazina "Lepa&Srećna" koji slavi svoj 10. rođendan.

Tom prilikom još jednom su dokazali koliko je njihova ljubav jaka, koliko su jedno drugom podrška ali i kako žive van svih kamera.

Nakon što su nam otkrili ko je glavni higijeničar, a ko "lijevo smetalo" u njihovom domu, sada su priznali i šta je to zbog čega ih druga polovina uvjek ostavlja bez daha.

"Pa ja imam tri stvari, u to sam se zaljubila u prvom trenutku - Milanove oči, Milanov dubok divan glas i humor. On je nenadmašno duhovit čovjek, ja ne znam nikoga ko tako može da me zasmije kao što može da me zasmije ovaj gospodin Popović", rekla nam je Marija, dok je Milan o njoj rekao slično:

"Da. I ja bih rekao, naravno, ljepota, ali to bih stavio na treće mjesto. Opet se vraćamo na tu iskrenu emociju kojom ona zrači, to je to. I, naravno, humor koji nekad treba cenzurisati."

A onda su 'otvorili dušu' pa nam je Marija priznala da se često u javnosti kontroliše kada je humor u pitanju, te da je prava ona jedino u kući.

"I da, ima on situacije kad kaže: "Ma šta te briga, budi to što jesi." Ja kažem - da l' baš smijem da budem 100% ono što jesam, kao kod kuće? Ali šalu na stranu, da, mnogo je smijeha u našoj kući. Ja vjerujem da kada nas čuju komšije kako se smijemo i galamimo, misle da je mnogo brojnija porodica u stanu, a ne samo nas troje, i pas Luj četvrti", rekla je.

A šta su još otkrili iz svog privatnog života i ko je taj ko 'teroriše porodicu', poslušajte u video snimku:

Poznati parovi su nam otkrili i svoju tajnu dugovječnosti, a kako su svi zasijali na naslovnoj strani pogledajte u galeriji fotografija, poznatog fotografa Miloša Nadaždina:

Posvećena i ponosna glavna urednica magazina "Lepa&Srećna", Žaklina Milenković, povodom 10. rođendana, rekla je:

"Kažu da ako želite da idete brzo, idite sami, a ako želite da idete dugo, idite s nekim. Mi smo odabrali vas da idemo zajedno, što traje već punih 10 godina."

Poznati parovi uputili su nam i divne čestitke, a šta su nam poželjeli.