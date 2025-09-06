"Ona se žena i ohladila, nije mi javio": Sandru Afriku otac šišao na ćelavo, a prećutao joj da joj je baba umrla

Sandra Afrika nije imala kontakt sa ocem od njegovog razvoda sa njenom majkom, a koliko su narušeni porodični odnosi svjedoči i to što joj nije javio da joj je preminula baka

Izvor: Instagram/sandraafrika

Pjevačica Sandra Afrika u prošlosti je u nekoliko navrata pričala o narušenim porodičnim odnosima, a koliko su stvari loše svjedoči i to što sa ocem nema kontakt od svog petog razreda, kada se razveo od njene majke.

Nažalost, on nikada nije više ni pitao za svoju ćerku, a nedavno je Afrika otkrila da joj nije javio ni kada joj je baka umrla, već je za to saznala tek nakon dva mjeseca.

" Mama je saznala preko ne znam koga da mi je baba umrla. Ja imam neku grupu sa drugaricama, ovo će sada zvučati smiješno. Ja napišem drugaricama poruku: "Meni umrla baba". Mama mi je rekla tog trenutka, ali to se desilo dva mjeseca ranije, ali mi nismo znale" ispričala je pevačica za Adria TV.

Pjevačica je potom nastavila:

" Drugarice mi pišu "Primi naše saučešće". Ja kažem njima, da mi je to baba sa tatine strane, sad one očekuju da ću ja da idem. Gdje da idem, kad nisam ni znala da je umrla dva mjeseca, niko mi ništa nije javio. I ja sad cijelu tu strašnu situaciju okrećem na sprdnju i pišem drugaricama: "Ma ona se žena već i ohladila!".

Inače, pjevačica se ranije dotakla traumatičnog odnosa sa ocem.

"Mogla sam sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gdje sam i sa kim, a na primjer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo", izjavila je jednom prilikom.

"Shvatila sam da ne vrijedi da ga kontaktiram"

Ona je otkrila da se sa ocem čula prije nekoliko godina.

" Bio je veoma bolestan, pa mi je mama rekla da ga okrenem. Našla je njegov broj tada preko kumova i onda sam ga ja pozvala. I tad se nešto izglupirao i shvatila sam da ne vrijedi i ostavila sam to iza sebe" ispričala je Sandra jednom prilikom.

