Napad se dogodio sinoć oko ponoći.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Muškarac (37) , njegova sestra (37) i njena maloljetna ćerka (9) pretučeni su u kući u Krnjači, kada su ih, navodno motkama šipkama i mačetom napalo više napadača.

Napad se dogodio sinoć oko ponoći kada je više napadača došlo sa nekoliko vozila do kuće u kojoj su bili i brutalno ih napali.

"Navodno bilo je oko 50 napadača koji su došli sa motkama, šipkama a navodno je neko od njih imao i mačetu. Oni su uletjeli u njihovu kuću i odmah nasrnuli na muškarca, udarali su ga motkama po glavi i tijelu, a jedna od njih mu je posjekao ruku mačetom. Udarce su dobile njegova sestra ali i njena maloljetna ćerka", objašnjava izvor Informera upoznat sa slučajem.

Prema njegovim riječima napadači su, pošto su ih pretukli pobjegli vozilima. Slučaj je prijavljen policiji koja je obavila uviđaj, a povređenima je ukazana pomoć u bolnici.

(Informer, Mondo)