"Mislim da je moja rođena sestra živa": Brat Željka Joksimovića govorio o strašnom gubitku

Saša Joksimović otvorio je dušu.

Izvor: Instagram / sasajoksimovic_official

Glumac Saša Joksimović gostovao, gdje je otvoreno govorio o privatnom životu i temama o kojima do sada nije pričao javno.

Jedna od najemotivnijih bila je gubitak nerođene sestre, što je ostavilo dubok trag u njegovoj porodici. Tokom razgovora, Saša je izneo svoje emotivno mišeljenje priznajući da i dalje osjeća prisustvo sestre, iako je nikada nije upoznao.

"Da li si nekada sa majkom razgovarao o gubitku djeteta?", upitao je voditelj.

"Jesam, razgovarao sam i mogu da ti kažem nešto iskreno, ja i dalje mislim da je ona živa ta moja sestra nerođena. Nisam u nekoj teoriji zavere, ali ja imam utisak da je ona tu negdje", odgovrio je Saša.

"Saša, da li je ona rođena?", upitao je voditelj.

"Ona je rođena mrtva, zvanično kako se to zove kada dobiješ mrtvo dijete, izveštaj da je dijete preminulo i pričali smo o tome mislim da ona nikada nije ni vidjela to dijete i onda sam ja u nekoj to priči kao ajde da ne pričamo o tome lakše je, pa dobro lakše je, ali je to zona komfora kada je lakše, ja volim često da izađem iz zone komfora i da upoznam malo više sebe i upoznam ljude oko sebe", istakao je glumac.

Poljuljan odnos sa Željkom

Podsetimo, Saša i njegov brat, proslavljeni muzičar Željko Joksimović nisu u sjajni odnosima, a upravo o tome je govorio glumac.

"To bih zadržao samo za sebe. Posle ovoliko iskrenosti imam pravo na to. Moram da budem blizak sa svojim bratom, ali se ne družimo porodično."

"Šta znači porodica? Da bi neko bio član vaše porodice, mora to da zasluži. Nas troje smo porodica. Neke prijatelje smatram svojom porodicom, a i moji su toliko mnogobrojni i složni, tako da je meni ta ljubav dovoljna", poručila je Sašina supruga Nevena.

Ipak, oni su svijetli primjer da je porodica iznad svega, te su uspeli da pronađu zajednički jezik i prevaziđu sve nesuglasice. Tako da je danas Saša sa suprugom Nevenom redovan gost na svim slavljima Jovane i Željka.