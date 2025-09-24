"Naljutiće se na mene, ali ovo moram da kažem": Saša Joksimović progovorio o krizi u braku Željka i Jovane

Glumac Saša Joksimović nedavno je prvi put progovorio o svom odnosu sa bratom, otkrivši ujedno i nepoznate detalje o braku Željka i Jovane.

Popularni glumac Saša Joksimović nedavno je prvi put govorio o svom privatnom životu o kom se nije znalo mnogo, a posebno je privukla pažnju njegova ispovjest o odnosu sa bratom Željkom.

Kako je priznao, u početku mu je smetalo stalno povezivanje sa bratom.

"Poslednjih deset godina sam dobio svoje ime napokon i sve manje se koristi ta poštapalica brat Željka Joksimovića. U početku mi je veoma smetalo, a posle sam oguglao", rekao je.

Dotakao se i njihovog odrastanja:

"On ima 20 godina, ja 11, ja nemam predstavu... ja sam tek kasnije njega upoznao. Ja sam mog brata upoznao, lupiću, a možda i neću - kada sam završio fakultet. Završio sam fakultet sa nepune 22, znači sa 21. godinom i 10 mjeseci", rekao je Saša u emisiji "Pretres" na Hajpu.

Potom je nastavio:

"I onda sam kroz posao, vraćam se u prošlost opet. Violina je javni posao, je l' tako? Ti si kao javna ličnost, imao je svoje koncerte. Uvek sam želio da se bavim javnim poslom i onda me naveo put da se bavim glumom. Kada sam završio fakultet, hvala bogu odmah sam uletio u posao i dobio glavnu ulogu u jednom filmu, onda smo počeli on i ja da razgovaramo malo više. Sad da ne ispadne da nismo razgovarali, zaista jesmo, ali ta razlika u godinama je počela da se topi."

Saša progovorio o krizi u braku Joksimovića

Saša je priznao i u kakvom odnosu je sa Jovanom Joksimović, suprugom svog brata.

"Sa Jovanom sam uvjek bio dobar, nikad se nismo intimizarali. Ovo moram da kažem iako će se Željko možda naljutiti. Bio je jedan trenutak kada je on imao krizu u vezi sa njom i kada je patio, a i ona vjerovatno i onda sam mu ja dosta pomogao i bio uz njega. I onda su se pomirili i ja sam mu rekao da to nikad ne zaboravi i nije nikada. Dakle moj brat je sjajan brat, a što se tiče snajke u jako dobrim smo odnosima, ali nismo se mnogo ni viđali", govorio je Saša za Hype.