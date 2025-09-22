Glumac Saša Joksimović prvi put je iznio detalje odnosa sa popularnim starijim bratom - Željkom Joksimovićem.
Glumac Saša Joksimović gostujući u jednoj emisiji nedavno, otvoreno je govorio o mnogim temama iz svog privatnog života.
Jedna od najupečatljivijih bila je njegova otvorena ispovijest o odnosu sa starijim bratom pjevačem Željkom Joksimovićem.
Pogledajte Željkove stare slike:
"Brata sam upoznao tek sa 22 kad sam završio fakultet": Saša Joksimović otkrio detalje odnosa sa muzičarem
zeljko joksimovic 2.jpg
"On ima 20 godina, ja 11, ja nemam predstavu... ja sam tek kasnije njega upoznao. Ja sam mog brata upoznao, lupiću, a možda i neću - kada sam završio fakultet. Završio sam fakultet sa nepune 22, znači sa 21. godinom i 10 mjeseci", započeo je Saša u emisiji "Pretres" na Hajpu, pa nastavio:
"I onda sam kroz posao, vraćam se u prošlost opet. Violina je javni posao, je l' tako? Ti si kao javna ličnost, imao je svoje koncerte. Uvijek sam želio da se bavim javnim poslom i onda me naveo put da se bavim glumom. Kada sam završio fakultet, hvala bogu odmah sam uletio u posao i dobio glavnu ulogu u jednom filmu, onda smo počeli on i ja da razgovaramo malo više. Sad da ne ispadne da nismo razgovarali, zaista jesmo, ali ta razlika u godinama je počela da se topi."
Pogledajte još slika poznatih Valjevaca:
"Brata sam upoznao tek sa 22 kad sam završio fakultet": Saša Joksimović otkrio detalje odnosa sa muzičarem
"I kako smo stariji, ja imam 44 on ima 53, sve smo bolji i bolji, nikad bolja braća," zaključio je Saša.
(Hype / MONDO)