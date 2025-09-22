"Brata sam upoznao tek sa 22 kad sam završio fakultet": Saša Joksimović otkrio detalje odnosa sa muzičarem

Glumac Saša Joksimović prvi put je iznio detalje odnosa sa popularnim starijim bratom - Željkom Joksimovićem.

Glumac Saša Joksimović gostujući u jednoj emisiji nedavno, otvoreno je govorio o mnogim temama iz svog privatnog života.

Jedna od najupečatljivijih bila je njegova otvorena ispovijest o odnosu sa starijim bratom pjevačem Željkom Joksimovićem.

"On ima 20 godina, ja 11, ja nemam predstavu... ja sam tek kasnije njega upoznao. Ja sam mog brata upoznao, lupiću, a možda i neću - kada sam završio fakultet. Završio sam fakultet sa nepune 22, znači sa 21. godinom i 10 mjeseci", započeo je Saša u emisiji "Pretres" na Hajpu, pa nastavio:

"I onda sam kroz posao, vraćam se u prošlost opet. Violina je javni posao, je l' tako? Ti si kao javna ličnost, imao je svoje koncerte. Uvijek sam želio da se bavim javnim poslom i onda me naveo put da se bavim glumom. Kada sam završio fakultet, hvala bogu odmah sam uletio u posao i dobio glavnu ulogu u jednom filmu, onda smo počeli on i ja da razgovaramo malo više. Sad da ne ispadne da nismo razgovarali, zaista jesmo, ali ta razlika u godinama je počela da se topi."

"I kako smo stariji, ja imam 44 on ima 53, sve smo bolji i bolji, nikad bolja braća," zaključio je Saša.

