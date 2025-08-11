"Posvađali smo se, a onda je umro": Saša Joksimović otkrio detalje sukoba sa Nikolom Simićem, nikada se nisu pomirili

Glumac i dan danas žali zbog ove situacije.

Izvor: TV Prva/screenshot

Saša Joksimović je u jednoj emisiji iskreno govorio o svojoj karijeri, ali i o nečemu što mu i danas teško pada, nikada nije uspio da izgladi odnose sa kolegom Nikolom Simićem, zbog čega, kako je rekao, i dalje osjeća žal.

Saša je otkrio da je došlo do svađe između Simića i njega, nakon čega je glumac ubrzo i preminuo. Razlog nesuglasica bila je glupost, kako je naveo.

"Posle smo se posvađali on i ja, nismo se ni pomirli, umro je, ali šta ćeš. Posvađali smo se zbog gluposti. Eto nismo stigli da se pomirimo, a posvađali smo se zbog gluposti, a on je otišao. To mi je najkrivlje. Nije nikakva zla namjera bila, nešto smo se sporečkali, on je onda u tom nekom periodu umro", rekao je Joksimović i dodao:

"Dobro pitanje, na koji način bi mu se izvinio, da li ja njemu ili on meni. Pa dobro mlađi sam, to je tačno. To je bio jedan svađalački dijalog", rekao je Saša Joksimović u emisiji "Ko si kad ne gleda niko" na "Hype" televiziji.

Smrt koja mu je takođe teško pala je bila smrt njegovog profesora Ivana Bekjareva, koji je preminuo od poslednica korona virusa.

"I moj profesor Bekjarev je umro u tom nekom periodu , trebalo je da radimo neku predstavu, zovem ga gdje si. On kaže 'Evo drže me, kovid, dobro se osjećam, zauzimam krevet nekome, izlazim za tri dana maksimum i radimo tekstove', kad posle dva dana, javljaju da je umro. Strašne su to stvari", prisjetio se Saša sa tugom u glasu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Joksimović šokirao o razvodu

Inače, Saša je jednom objavom napravio pometnju na mrežama kada je objavio da se razvodi.

"Desilo se to da se napravila priča o razvodu preko Instagrama. Malo je glupo na taj način okončati život koji je trajao 22 godine. Kad se posvađamo ili sporečkamo, imamo internu šalu da kažemo: 'Izvini se, inače sad stavljam na stori'. Moj telefon se razbio i ta objava je 'dva' sata bez preke potrebe - rekao je on, i na pitanje da li je taj potez bio ishitren i plod nesporazuma, on je kratko odgovorio "Da".

Izvor: Blic/ MONDO





