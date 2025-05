Jeziva priča domaće pjevačice: Otac digao ruku na sebe, a ona se tukla s majkom zbog nasledstva

Pjevačica Dunja Ilić o sukobu s majkom oko nasledstva od oca.

Pjevačica Dunja Ilić imala je velikih problema sa porocima, ali i u odnosu sa roditeljima situacija nije bila ništa bolja.

Dunja je prije nekoliko godina ispričala da je ugrizla majku tokom prepirke oko nasledstva, koje je ostalo nakon što je njen otac digao ruku na sebe, zbog čega je majka otišla u kuhinju i uzela nož.

"Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset posto nasledstva koje mi je otac ostavio, a da ostatak ostavim sebi, jer je to bila njegova želja. Kada sam joj to rekla, pogledala me je i rekla: "Pi*** ti m*****, ku*** mala". To me je pogodilo, pa sam se zaletjela na nju. Otrčala je u kuhinju, uzela nož i isjekla me po desnoj ruci", otkrila je Dunja jednom prilikom.

Pjevačica je rođena u Beogradu u imućnoj porodici, a kako je sama isticala, imala je sve što je poželjela. Imala je sve, od posluge do vozača, ali je često kao dijete bila usamljena, jer su je roditelji često zanemarivali.

"Već sa 12-13 godina sam počela da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u cijelu bocu žestokog pića dnevno", rekla je pjevačica jednom prilikom za domaće medije.

