"Oprostite mi, molim vas": Jovana Jeremić prekinula program, doživjela neprijatnost

Voditeljka Jovana Jeremić odmah je objasnila šta se dogodilo.

Izvor: Tiktok printscreen/ haosnaestradi

Voditeljka "Jutarnjeg programa" na Pink televiziji, Jovana Jeremić, na kratko je prekinula emisiju uživo. Naime, u jednom trenutku joj je počelo da trepće oko, pa je morala da zastane i izvinila se gledaocima zbog neugodnosti.

"Uh, igra mi desno oko! Vidjeću nekog, nešto ču da se obradujem! Uh! Bože, oprostite, molim vas", rekla je Jovana Jeremić.

"Skidajte pihtije i stomaka bez"

Poznata voditeljka se nedavno oglasila na svom Instagram profilu i objavila da uvodi novo pravilo u svoju emisiju.

"Za septembar treba biti u formi. Moja je nikad jača. A vi, kakvi ste? Pihtije skidajte, jer one ne dolaze u obzir u novoj TV sezoni! Studio budućnostu traži futuristički izgled. Meni je fizicki izgled jako važan. Televizija se prvo gleda, pa sluša! Kao sto vas žena prvo privuče atraktivnošću, a zadržava pameću i mudrošću! Posebno vazi pravilo za moje goste. Stomaka bez", napisala je Jovana uz fotografiju.