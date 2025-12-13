Dva pripadnika američke vojske i jedan civilni prevodilac su danas ubijeni u napadu Islamske države u Siriji.

Arapski mediji prenose da su napad izvele snage Islamske države i da ranjenih ima i među sirijskim vojnicima koji su bili u patroli s američkim.

Dva pripadnika američke vojske i jedan civilni prevodilac su danas ubijeni u napadu Islamske države u Siriji, kod Palmire, gdje su obavljali antiterorističke operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Vašingtonu.

Tri vojnika su ranjena, rekao je portparol Pentagona Šon Parnel. Ministar odbrane Pit Hegset je rekao da su napadača ubile "partnerske snage" - Sirije.

Nevladina Sirijska opservatorija za ljudska prava čije je sjedište u Velikoj Britniji, objavila je da je napadač bio pripadnik sirijskih snaga bezbjednosti.

Stotine američkih vojnika su u istočnoj Siriji u međunarodnoj koaliciji za suzbijanje djelovanja ekstremističke grupe Islamska država koja je prije tačno deset godina nakratko zauzela Palmiru, poprište današnjeg napada. Američki vojnici u Siriji su i ranije bili meta napada.