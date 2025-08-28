Više neće dozvoliti jednu stvar u studiju: Jovana uvela novo pravilo, spomenula pihtije i futuristički izgled

Voditeljka ističe da se televizija prvo gleda, a onda tek sluša, te da njen studio budućnosti zahtijeva futuristički izgled.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Jovana Jeremić je veoma prisutna na društvenim mrežama, gdje sa pratiocima često dijeli zanimljive trenutke iz svog profesionalnog, ali i privatnog života.

Poznata po tome što posvećeno brine o svom izgledu, Jovana redovno objavljuje fotografije iz teretane, a nedavno je u svoju rutinu uvrstila i treninge gimnastike.

Na Instagram profilu nedavno je podijelila fotografiju u sportskoj opremi, uz poruku da se nalazi u najboljoj formi do sada, a otkrilaje i da ima posebno pravilo za svoje goste.

"Skidajte pihtije i stomaka bez"

"Za septembar treba biti u formi. Moja je nikad jača. A vi, kakvi ste? Pihtije skidajte, jer one ne dolaze u obzir u novoj TV sezoni! Studio budućnostu traži futuristički izgled. Meni je fizicki izgled jako vazan. Televizija se prvo gleda, pa sluša! Kao sto vas žena prvo privuče atraktivnošću, a zadržava pameću i mudrošću! Posebno vazi pravilo za moje goste. Stomaka bez", napisala je Jovana uz fotografiju.

"Zlatno doba tek kreće"

Podsjetimo, Jovana već 5 godina radi na televiziji "Pink", a sada je najavila novo poglavlje u svojo karijeri.

"28.8. je najveći dan mog života. Velika Gospojina donijela mi je promjenu života 2021. godine. Početak rada na televiziji Pink i nov početak moje mega karijere. Sutra ću napisati sve moje emocije u poslednje 4 godine. Sjutra zvanično ulazimo u 5. godinu, a Pink je moja porodica kao da sam tamo dvije decenije. Sličan se sličnom raduje. Idemo dalje. Od ove Velike Gospojine 2025. čekaju nas najveće stvari. Život kreće ispočetka, a zlatno doba tek kreće", ističe Jovana Jeremić i dodaje:

"Ovo sve je bilo zagrijevanje. Nov studio buduće generacije je samo početak. Najbolje tek spremamo. Uvjek na vrhu. Televizija Pink."

Prisjetimo se najšokantnijih momenata iz njenih emisija: