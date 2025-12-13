Više od 1,1 milion pitanja primljeno je prije "direktne telefonske linije" sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zakazane za 19. decembar, saopšteno je iz Kremlja.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Telefonska linija je do danas u podne primila 459.000 poziva, a 251.000 pitanja je primljeno putem "MAX" mesindžera, 176.000 SMS poruka i 136.000 zahtjeva putem društvenih mreža.

Pored toga, 40.000 pitanja je primljeno putem veb stranice, 32.000 kao MMS poruke i 14.000 pitanja putem aplikacije.

Emisija "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom" biće emitovana 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu /10.00 časova po srednjeevropskom vremenu/.

Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra i trajaće do kraja programa.

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima.

Iz Kremlja je ranije saopšteno da će Putin 19. decembra sumirati rezultate godine.