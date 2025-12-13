Danske obavještajne službe prvi put su uvrstile SAD među prijetnje po nacionalnu bezbjednost, upozoravajući da Amerika koristi ekonomsku moć i vojnu silu čak i protiv saveznika.

Izvor: Profimedia

Danske obavještajne službe optužile su SAD da koriste svoju ekonomsku moć da bi "nametnule svoju volju" i da prijete vojnom silom čak i protiv svojih saveznika.

Komentari, iznijeti u godišnjoj procjeni objavljenoj ove nedjelje, prvi su put da je Danska odbrambena obavještajna služba (DDIS) uvrstila SAD među prijetnje toj zemlji. Izvještaj upozorava da se Danska "suočava sa sve ozbiljnijim prijetnjama i bezbjednosno-političkim izazovima nego što je to bio slučaj dugi niz godina".

U izvještaju se navodi da SAD "sada koriste svoju ekonomsku i tehnološku snagu kao sredstvo moći, uključujući i protiv saveznika i partnera", kako je objavio Gardijan.

Takmičenje između velikih sila - Rusije, Kine i SAD - "sve više se odvija na Arktiku", koji dobija na strateškoj važnosti uslijed rastućih tenzija između Rusije i Zapada. To, kako je navedeno, predstavlja posebnu prijetnju Danskoj, koja je nekada vladala Grenlandom kao kolonijom i još uvijek kontroliše njegovu spoljnu i bezbjednosnu politiku.

"Ni primjena vojne sile se ne može isključiti"

"Pojačano nadmetanje velikih sila na Arktiku značajno je povećalo međunarodnu pažnju prema tom regionu. Ovo se posebno odnosi na rastuće interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za Grenland i njegov značaj za nacionalnu bezbjednost SAD", navodi se u izvještaju i dodaje:

"Istovremeno, ova pažnja povećava prijetnju od špijunaže, uključujući sajber špijunažu, kao i pokušaje dodatnog uticaja na sve djelove Kraljevine Danske. Sjedinjene Države koriste ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, da bi nametnule svoju volju, a mogućnost upotrebe vojne sile, čak i protiv saveznika, više se ne može isključiti", dodaje se.

Takođe se upozorava na neizvjesnost oko uloge SAD kao "garanta evropske bezbjednosti", što će, kako se navodi, povećati "spremnost Rusije da intenzivira svoje hibridne napade na NATO. Vojna prijetnja Rusije po NATO će se povećati, iako trenutno ne postoji prijetnja od vojnog napada na Kraljevinu Dansku."

Izvor: Francis Chung / UPI / Profimedia

Ovaj izvještaj DDIS-a dolazi u vrijeme već pojačanih tenzija između SAD i Danske, nakon Trampovih višestrukih sugestija tokom cijele godine da želi da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

Ranije ove godine, potpredsjednik Dž. D. Vens je posjetio američku vojnu bazu Pitufik na Grenlandu i optužio Dansku da "ne radi dobar posao" u oblasti bezbjednosti na Grenlandu. U avgustu je navodna kampanja uticaja SAD na Grenlandu dovela do toga da je Danska pozvala ambasadora SAD i protestovala zbog postupaka Vašingtona.

Danska "noćna straža" za praćenje Trampa

Kao posebno upečatljiv simbol promjene odnosa između Danske i SAD, tradicionalno najvećeg i najvažnijeg saveznika skandinavske zemlje, nedavno je otkriveno da je Kopenhagen uspostavio "noćnu stražu" zaduženu za pažljivo praćenje Trampovih često nepredvidivih izjava i postupaka dok Danska spava.

Uprkos upozorenjima iz izveštaja, direktor DDIS-a Tomas Arenkil rekao je da SAD ostaju najbliži saveznik Danske. "Sjedinjene Američke Države su bile i ostaju garant evropske bezbjednosti kroz svoje učešće u transatlantskom savezu, svoje prisustvo u Evropi i kroz američki nuklearni kišobran", rekao je za emitera DR.

Ranije ove nedjelje u novoj američkoj Strategiji nacionalne sigurnosti, sa uvodom koji je potpisao predsjednik SAD Donald Tramp, tvrdi se, kako Gardijan podsjeća, da Evropi prijeti "civilizacijsko brisanje" u naredne dvije decenije kao rezultat migracija i integracije unutar Evropske unije, tvrdeći da SAD moraju "njegovati otpor" na evropskom kontinentu prema "trenutnom pravcu kretanja Evrope".