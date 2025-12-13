Banka Rusije objavila je detaljno saopštenje o ovom pitanju 12. decembra, a konkretni koraci se već sprovode, poručila je Zaharova.

Izvor: Maxim Blinov / Sputnik / Profimedia

"Na naše uzvratne mjere neće se dugo čekati. Banka Rusije objavila je detaljno saopštenje o ovom pitanju 12. decembra. Konkretni koraci se već sprovode", navodi se na veb-sajtu ministarstva.

Zaharova je dodala da politika Brisela prema Moskvi lišena logike i podsjeća na pozorište apsurda.

Ona je napomenula da je politika nanošenja štete Rusiji po svaku cijenu već dovela do teške ekonomske situacije unutar same EU.

Brisel teži da potkopa ukrajinski sporazum svim raspoloživim sredstvima, otuda i žurba sa donošenjem odluke o ruskim aktivima – to je direktan udarac mirovnim inicijativama američkog predsjednika Donalda Trampa, zaključila je ruska zvaničnica.

Prethodno, zemlje Evropske unije složile su se da na neodređeno vrijeme zamrznu imovinu Centralne banke Rusije koja je zadržana u Evropi, objavila je Kaja Kalas, šef evropske diplomatije na društvenoj mreži Iks.

Pored toga, Savjet EU saopštio je da je zabranio transfer zamrznute imovine u Rusiju "dok god postoji rizik od pogoršanja ekonomske situacije u EU".

Centralna banka Rusije namjerava da nadoknadi štetu nanijetu ruskom regulatoru od belgijskog depozitara "Juroklir" i podnijela je odgovarajuću tužbu Moskovskom arbitražnom sudu, navodi se u današnjem saopštenju Banke Rusije.

Poslije početka specijalne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su gotovo polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi, koje iznose približno 300 milijardi eura. Od toga, preko 200 milijardi eura se drži u EU, uključujući 180 milijardi eura koje drži belgijski Euroclear, jedan od najvećih svjetskih sistema za kliring i poravnanje.

Evropska komisija je izvijestila da je od januara do novembra 2025. godine EU prebacila 18,1 milijardu eura Ukrajini od prihoda od zamrznute imovine Rusije.