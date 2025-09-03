"Nasrnuo je na mene, probao je da me siluje": Jovanu Jeremić pokušao da napastvuje ministar, otkrila stravične detalje

Jovana Jeremić osvrnula se svojevremeno na najtraumatičniji događaj u životu, kada je probao da je napastvuje političar

Jovana Jeremić prije izvjesnog vremena prvi put je otvoreno govorila o traumatičnom iskustvu koje je doživela od strane tada uticajnog političara, čak tri decenije starijeg od nje, koji je 2012. godine pokušao da je napastvuje.

U svojoj potresnoj i iskrenoj ispovjesti, Jovana je do najsitnijih detalja opisala kako je došlo do kobnog susreta – od trenutka upoznavanja sa moćnikom, preko načina na koji ju je pod izgovorom namamio u svoj stan, pa sve do jezivih scena pokušaja silovanja koje su zauvjek ostavile dubok trag na njenoj psihi.

" Znao je moje roditelje, dolazio je kod nas u restoran, ali ne da bi jeo, već da bi mene gledao. Riječ je o političaru koji je sada u opoziciji, a 30 godina je stariji od mene" prekla je tada Jovana.

Voditeljka je potom nastavila ispovjest:

" Obećavao je da će me zaposliti na televiziji, a od mene je tražio tijelo. Smrtno je bio zaljubljen u mene. Pošto je tada bio ministar, dolazila sam kod njega u kabinet da razgovaramo o projektima na kojima je trebalo da radimo. Bila sam mlada i naivna pa sam odlazila, a često je pokušavao i da me poljubi" otkrila nam je voditeljka.

Jeremićeva navodi da nije sve ostajalo samo na neprimjerenom i agresivnom udvaranju, pa je jedna iznuđena posjeta političara mogla da se neslavno završi po nju.

"Pokušao je da me siluje"

" Jednom prilikom mi je rekao da mu je skočio pritisak i da odem do apoteke, kupim mu lijek i donesem kod njega u stan da bih mu pomogla da se riješi hipertenzije. Ušla sam u njegov stan, a on je nasrnuo na mene, bio je krupan i fizički jači od mene. Pokušao je da me siluje, ali u sekundi mi je proradio instinkt za samoodbranom, bila sam brza i spremna, šutnula sam ga između nogu i odgurnula. Okrenula sam se i pobjegla."

Jovana o ovoj traumi nije razgovarala sa stručnim licem, nije se požalila ni roditeljima, ali su za ovaj događaj znali njeni bivši momci.

"Sve je to bilo 2012. godine, a to mi je bio najgori period u životu. Prvo su me uvlačili u prostituciju za špansko tržište, a onda se dešavalo i ovo što govorim. Sama sam prevazišla ovu veliku traumu. Nisam išla kod psihijatra, nisam ni roditeljima nikada ovo rekla jer me je bilo sramota. Za ovaj nemili događaj iz moje intime znaju samo moji bivši momci. Njima sam sve ispričala " završila je voditeljka ispovjest za Alo.