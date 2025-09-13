logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poslala mi je poruku i sočno opsovala": Jovana Jeremić otkrila šta je Marina Tucaković tražila od nje

"Poslala mi je poruku i sočno opsovala": Jovana Jeremić otkrila šta je Marina Tucaković tražila od nje

Autor Ana Živančević
0

Kako navodi Jovana Jeremić, Marina Tucaković je prepoznala njen talenat za pisanje.

Jovana Jeremić otkrila šta je Marina Tucaković tražila od nje Izvor: Instagram printscreen/ jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić, nakon mnogo godina, otkrila je savjet koji joj je dala legendarna Marina Tucaković. Kako kaže, upravo je Marina bila ta koja je među prvima prepoznala njen talenat za pisanje i podstakla je da ga razvija.

Pogledajte fotografije Marine Tucaković:

"Nekada davno, pokojna Marina Tucaković mi je napisala poruku: 'Kada ćeš više sesti da pišeš tekstove kada si čist talenat za to?'. Uz to je opsovala, kako ona to samo sočno ume. Izgleda da je moja Maki bila u pravu. Maki, ovo je i za tebe, jer si prepoznala moj talenat za pisanje. Maki, ne umijem ja kao ti, ti si posebna. Obije smo Škorpije, ja samo mogu da pokušam i za tebe sam samo početnik. Volim te, Maki. Tvoja J. J.",  poručila je Jovana.

Kupila sebi kola za rođendan

Podsjetimo, voditeljka uskoro proslavlja rođendan, a tim povodom odlučila je da se počasti vrijednim poklonom. Na društvenim mrežama najavila je glamurozno slavlje.

"Uskoro ce moj rođus, a ja samu sebe najbolje umijem obradovati. Zasluženo! 25.10. Dobro, ne kažem da nema još onih koji me znaju dobro... Megalomanka sam samo prema sebi jer sam svoje želje sama sebi ostvarila...Sad idemo najjači level... Nastavljamo! Zlatno doba je zlatno! A kreće... Ne volim lažnu skromnost i obožavam sebe što ne moram da je glumim u javnosti. Živim bas kako hoću", napisala je Jovana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić marina tucaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ