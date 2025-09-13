"Poslala mi je poruku i sočno opsovala": Jovana Jeremić otkrila šta je Marina Tucaković tražila od nje

Kako navodi Jovana Jeremić, Marina Tucaković je prepoznala njen talenat za pisanje.

Izvor: Instagram printscreen/ jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić, nakon mnogo godina, otkrila je savjet koji joj je dala legendarna Marina Tucaković. Kako kaže, upravo je Marina bila ta koja je među prvima prepoznala njen talenat za pisanje i podstakla je da ga razvija.

Pogledajte fotografije Marine Tucaković:

"Nekada davno, pokojna Marina Tucaković mi je napisala poruku: 'Kada ćeš više sesti da pišeš tekstove kada si čist talenat za to?'. Uz to je opsovala, kako ona to samo sočno ume. Izgleda da je moja Maki bila u pravu. Maki, ovo je i za tebe, jer si prepoznala moj talenat za pisanje. Maki, ne umijem ja kao ti, ti si posebna. Obije smo Škorpije, ja samo mogu da pokušam i za tebe sam samo početnik. Volim te, Maki. Tvoja J. J.", poručila je Jovana.

Kupila sebi kola za rođendan

Podsjetimo, voditeljka uskoro proslavlja rođendan, a tim povodom odlučila je da se počasti vrijednim poklonom. Na društvenim mrežama najavila je glamurozno slavlje.

"Uskoro ce moj rođus, a ja samu sebe najbolje umijem obradovati. Zasluženo! 25.10. Dobro, ne kažem da nema još onih koji me znaju dobro... Megalomanka sam samo prema sebi jer sam svoje želje sama sebi ostvarila...Sad idemo najjači level... Nastavljamo! Zlatno doba je zlatno! A kreće... Ne volim lažnu skromnost i obožavam sebe što ne moram da je glumim u javnosti. Živim bas kako hoću", napisala je Jovana.