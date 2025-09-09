"Kristina je možda trudna": Ostavila Kristijana jer je doveo drugu ženu u stan, on šokirao uživo u emisiji (Video)

Kristijan Golubović je u emisiji na Red televiziji komentarisao nedavni razvod od Kristine Spalević

Izvor: Instagram/kristina_spalevic, Kurir TV printscreen

Kristijan Golubović, pobjednik rijalitija Farma, poslednjih nedelja prolazi kroz turbulenta dešavanja na privatnom planu. Njegova supruga Kristina Spalević ostavila ga je zbog učesnice Farme Aleksandre Babejić i sa sobom povela sinove.

Par je u medijima iznosio detalje iz njihove burne veze, a sada je Golubović, gostujući u emisiji na Red televiziji, saopštio da je možda u drugom stanju i čeka njihovo treće dijete.

"Kristina i ja smo se malo razdvojili, što mi jako teško pada, a postoji mogućnost da je možda i trudna", rekao je Kristijan i naveo da bi uradio sve da se s njom pomiri.

Pogledajte:

Kristina opet trudna sa Kristijanom???pic.twitter.com/crtheHi2MZ — Nina Krunić (@nina_krunic)September 8, 2025

"Zbog djece sam i otišla"

Kristina Spalević je nedavno u TikTok lajvu otkrila detalje rastanka sa Kristijanom.

"Isprao mi je mozak. Od kako sam sa Kristijanom nisam pjevala, ja sam imala herca da odem, teško je sa dvoje djece, oni aktivni hvala Bogu. Morala je psiha da se slomi da bih ojačala, bila sam bijesna na sebe, al svima sam praštala osim sebi, volite čovjeka najviše na svijetu i napravite ovaj korak... Nije sve u ljubavi, ako nema poštovanja, džaba, bilo je mnogo strasti među nama...

Što se tiče djece, zbog njih sam i otišla. Oni imaju oca, živ je i zdrav, može da ih uzme kad god, ali ne uzima ih često".