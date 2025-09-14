"Kristijan mi je prijetio ubistvom": Kristina iznijela šokantne tvrdnje o Goluboviću

Nakon raskida, odnosi između Kristijana Golubovića i Kristine Spalević i dalje su burni

Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Kristina Spalević otkrila je da joj je Kristijan Golubović više puta uputio prijetnje smrću, naglasivši da će uskoro javno podijeliti kompletnu istinu o njihovom odnosu.

Pogledajte fotografije Kristine Spalević:

Nakon što je Golubović u jednom podkast gostovanju iznio tvrdnje da je njihovoj vezi došao kraj zbog poruka koje je pronašao u njenom telefonu, Kristina je reagovala putem svog Instagram profila, odlučna da iznese svoju stranu priče.

"Kristijan Golubović priča o tome kako je meni pronašao poruke sa nekim, kako je on to tobože imao unutrašnji glas koji mu je rekao da se nešto dešava, da on treba da prelistava moje poruke i tako dalje. I kao, nije samo to što sam ja nju vrijeđao", rekla je Kristina i nastavila:

"E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htjela da ugrožavam prijavu koju sam podnijela, a drugo zato što sam htjela da zaštitim samo moju djecu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, prijetnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja djeca rasti bez mene i tako dalje."

"Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj djeci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmjera, jednostavno ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila."

Ona tvrdi da je nikada nije fizički maltretirao.

"Nikada neću lagati i reći da je Kristijan Golubović mene fizički maltretirao, ali bolje da jeste, jer bih ovako samo ostala u odnosu u kom bi bila ugnjetavana. Čućete sve dokumentovano, sve dokazano, nema laži, nema prevare i ne bih pravila ovaj cirkus, danima ćutim, sve će doći sad na red zato što je mislio da ću da se plašim", zaključila je ona.