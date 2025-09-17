"Trudila sam se da snizim cijenu": Katarina Živković kupila luksuznu vilu u Grčkoj, pregovori trajali dvije godine

Pjevačica Katarina Živković je na ljetovanju vidjela kuću koja joj se svidjela, a sada su joj se konačno ostvarili snovi da postane vlasnica nekretnine

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Katarina Živković postala je vlasnica luksuzne nekretnine u Grčkoj.

Katarina Živković je na ljetovanju vidjela kuću u koju se odmah zaljubila. Kako je rekla, godinama je razmišljala kako da je kupi i konačno su joj se ostvarili planovi.

"Dvije godine sam pregovarala oko te vile u Grčkoj. Nalazi se u mjestu gdje sam ljetovala ovog ljeta, i već tada sam znala da će to biti moj kutak mira. Ta kuća će konačno biti moja. To je moj ostvareni san", rekla je Katarina, i dodala da nije bilo jednostavno realizovati ovu kupovinu.

"Proces kupovine se odužio, prvenstveno zbog cijene i papirologije. Bilo je dosta neizvjesnosti, ali sam istrajala jer sam vjerovala u tu priču. Na kraju smo se dogovorili i sada mogu sa ponosom da kažem da imam svoj dom u Grčkoj. Nije to preskupo, ako može da se kupi, onda nije skupo, ali sam se trudila da ''ubijem'' cijenu", rekla je pjevačica.

"Ne, ja njega ne krijem. Mi se samo ne pojavljamo zajedno tamo gdje su mediji. Nema šta da ga krijem", rekla nam je Katarina između ostalog.

