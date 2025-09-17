logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Trudila sam se da snizim cijenu": Katarina Živković kupila luksuznu vilu u Grčkoj, pregovori trajali dvije godine

"Trudila sam se da snizim cijenu": Katarina Živković kupila luksuznu vilu u Grčkoj, pregovori trajali dvije godine

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Katarina Živković je na ljetovanju vidjela kuću koja joj se svidjela, a sada su joj se konačno ostvarili snovi da postane vlasnica nekretnine

Katarina Živković kupila luksuznu vilu u Grčkoj, pregovori trajali dvije godine Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Katarina Živković postala je vlasnica luksuzne nekretnine u Grčkoj.

Katarina Živković je na ljetovanju vidjela kuću u koju se odmah zaljubila. Kako je rekla, godinama je razmišljala kako da je kupi i konačno su joj se ostvarili planovi.

"Dvije godine sam pregovarala oko te vile u Grčkoj. Nalazi se u mjestu gdje sam ljetovala ovog ljeta, i već tada sam znala da će to biti moj kutak mira. Ta kuća će konačno biti moja. To je moj ostvareni san", rekla je Katarina, i dodala da nije bilo jednostavno realizovati ovu kupovinu.

"Proces kupovine se odužio, prvenstveno zbog cijene i papirologije. Bilo je dosta neizvjesnosti, ali sam istrajala jer sam vjerovala u tu priču. Na kraju smo se dogovorili i sada mogu sa ponosom da kažem da imam svoj dom u Grčkoj. Nije to preskupo, ako može da se kupi, onda nije skupo, ali sam se trudila da ''ubijem'' cijenu", rekla je pjevačica.

Pjevačica je MONDU otkrila kako ju je majčinstvo promijenilo, ali se dotakla i teme koja intrigira medije - zašto krije dečka.

"Ne, ja njega ne krijem. Mi se samo ne pojavljamo zajedno tamo gdje su mediji. Nema šta da ga krijem", rekla nam je Katarina između ostalog.

Pogledajte intervju s Katarinom:

Katarina Živković
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Katarina Živković nekretnina Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ