"Kajem se, to više nisam ja": Kaća Živković u problemu, obratila se fanovima za pomoć

Pjevačica Kaća Živković želi da skine sve tetovaže sa svog tijela, te se ovim povodom obratila svojim fanovima.

Izvor: Facebook/Katarina Zivkovic Official/printscreen

Katarina Živković se porodila prije nešto više od godinu dana i maksimalno posvetila svojoj porodici. Ipak, sada je donela još jednu odluku vezanu za svoj izgled.

Ona želi da ukloni sve tetovaže sa tijela, pa je pitala za savjet sve korisnike Tik Toka.

"Ćao svima! Donijela sam jednu jako, jako bitnu odluku za sebe, a to je da poskidam sve ove tetovaže i sve ovo što sam se šarala u nekim mlađim godinama želim da nestane. Ona tetovaža koja me posebno nervira i na koju bacam poseban akcenat je tetovaža na leđima koja je ogromna. Štaviše, tada sam istetovirala goluba. Morate da znate jednu stvar – mrzim ptičurine! Zašto sam ja to tada istetovirala, o čemu sam razmišljala? Zaista ne znam", rekla je Kaća, pa dodala:

"Ali čula sam da laserom može uspješno da se skine ono što bih željela i bila bih vam zahvalna ako je neko od vas radio laser, da mi u komentarima napiše iskustva. Ne zanima me da li boli, neka boli i treba da boli. Zanima me da li ostaju ožiljci i koliko laserskih tretmana je potrebno da se ukloni cijela tetovaža. Vjerujte mi da sam ponosna na ovu odluku, jer to i te šare na mom tijelu – to više nisam ja. I baš sam se pokajala, i da mogu da vratim vrijeme, nikada, ali nikada se ne bih tetovirala."

Pogledajte još slika Kaćinih tetovaža:



