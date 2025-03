"Zoveš goste u emisiju, a onda ih vrijeđaš": Svađa voditeljke i pjevačice o kojoj su svi pričali

Sanja Marinković pričala o ženama lakog morala u emisiji "Magazin In" u kojoj je gost bila i Katarina Živković.

Pjevačica Katarina Živković se prije tri godine našla u centru pažnje zbog gostovanja u emisiji Sanje Marinković "Magazin In". Ona je žestoko zaratila s voditeljkom, ali ne tokom snimanja, već nakon što je odgledala emisiju.

Katarina je bila u studiju kada je voditeljka pitala gošće "da li rijaliti učesnice i pjevačice muskarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije", a nakon emitovanja je vidjela da je njen odgovor izbačen.

Pjevačica je bila uvrijeđena pitanjem koje joj je voditeljka postavila, a koje je impliciralo da su učesnice rijalitija i pjevačice žene lakog morala. Kaća je objavom željela da istakne da promiskuiteta ima i među drugim profesijama i da to nije rezervisano samo za pjevačice, a svoje nezadovoljstvo emisijom je iskazala i na mreži Instagram.

"Zoveš u emisiju goste da bi ih potom vrijeđala, ponižavala i omalovažavala i na kraju kreiraš onako kako tebi odgovara. Ja to ne želim i želim javno izvinjenje, ne samo za sebe već za sve moje kolege", napisala je Kaća.

"Pošto je moj komentar u emisiji "Magazin in" Sanja Marinković na pitanje postavljeno meni i Maji Marinković da li rijaliti učesnice i pjevačice muskarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije) prinuđena sam da prokomentarišem ovdje jer moja je dužnost da odbranim sebe, svoju profesiju i sve svoje kolegenice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar", započela je Kaća i nastavila:

"Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio: Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala to ima i među voditeljkama i među advokatima, agentima, ljekarima, ne reagujem nikako jer me one ne pogađaju. S obzirom da je moj komentar izbačem, to može vrlo lako pogrešno da se protumači kako se ja slažem sa svime što ona govori. Ne znam koja je bila Sanjina namjera, ali je svakako uvrjedljiva, ne samo za mene već i za moje kolege", zaključila je Kaća.

Voditeljka Sanja Marinković se kasnije oglasila povodom tvrdnji Katarine Živković:

"Magazin In je emisija koja se snima i veoma često snimimo mnogo veću minutažu od one koja ide u etar. Dužina trajanja emisije nam se saopšti dan pred emitovanje, zbog dužine blokova reklama. Nažalost, morala sam ovog puta da skratim skoro 45 minuta sadržaja, što nije bilo jednostavno, jer su sve gošće bile maestralne. Kaća Živković je, naprimjer, veoma prijatno iznenadila Zoru Dobričanin, što joj je Zora i rekla", navela je voditeljka.

"Kaća je moj dragi gost svake sezone, izuzetno lijepo izgleda, veoma je zahvalan sagovornik i na moje teme i pitanja odgovori inspirativno, iskreno i baš kako ja kao autor očekujem od gosta. Ove subote jedno od pitanja se odnosilo na predrasude koje muškarci i žene mogu da imaju kada je riječ o estradnim zvijezdama, rijaliti zvijezdama, influenserkama, voditeljkama i ličnostima sa javne scene koje slove za veoma atraktivne i koliko estetika ima veze sa etikom", objasnila je Sanja i nastavila.

"Obzirom da, kada je riječ o predrasudama, uvijek su najintrigantije rijaliti zvijezde, tako da je u emisiji emitovan komentar Maje Marinković. Kaća i Nada Macura, a i ostale gošće su se složile da predrasude postoje u svakom zanimanju i da svako ima pravo na svoj stav i da ih to ne dotiče. Ovaj dio emisije i dalja rasprava u studiju na tu temu je skraćena, ali bez ikakve zle namjere. Katarina je, kao i sve ostale gošće, davala veoma inspirativne i pametne odgovore na temu i druga pitanja tokom sedamdeset minuta koje su zasluživale minutažu u emisiji", objasnila je Sanja, pa odgovorila i na pitanje da li smatra da pjevačici duguje izvinjenje.

"Objašnjenje, kao autor emisije, koje sam dala vama u izjavi, shvatiće svi sagovornici. Ono što je meni kao autoru i domaćinu emisije važno je da imam poštovanje prema svakom gostu i moja namjera nije bila da bilo koga omalovažim, ponizim ili uvrijedim, žao mi je ako je neko nešto pogrešno protumačio. Katarina i mnoge talentovane djevojke koje se vrijedno bave svojim poslom su moje gošće već decenijama i poznato je da je moja emisija po karakteru uvijek na strani osnaživanja žena bez obzira na profesiju, titulu ili godine", poručila je Sanja Marinković.

