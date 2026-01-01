Timčo Mucunski ponudio je Švajcarskoj da Makedonija liječi povrijeđene u požaru u baru u Švajcarskoj.

Izvor: Printscreen/Kurir

Ministar spoljnih poslova Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski ponudio je Švajcarskoj da njegova zemlja prihvati i liječi povrijeđene u požaru u baru u skijaškom centru Kran Montana.

Kako je Mucunski večeras objavio na Fejsbuku, tu ponudu je iznio u telefonskom razgovovru sa švajcarskim ambasadorom u Sjevernoj Makedoniji Kristofom Zomerom, nakon konsultacija sa premijerom Hristijanom Mickovskim i ministrom zdravlja Azirom Aljiuom.

"Izrazio sam spremnost naše zemlje da prihvati povrijeđene pacijente i pruži im odgovarajuću medicinsku pomoć u našim zdravstvenim ustanovama. Dodatno, ako je potrebno, spremni smo i da makedonski ljekari - specijalisti, koji su bili direktno uključeni u liječenje nakon tragedije u Kočanima, odmah otputuju u Švajcarsku i pomognu u procesu liječenja", napisao je šef diplomatije Sjeverne Makedonije.

Mucunski je u razgovoru sa švajcarskim ambasadorom izrazio iskreno i duboko saučešće porodicama preminulih, kao i narodu Švajcarske, sa željama za brz i uspiješan oporavak povrijeđenih.

"Podrška u ovakvim vremenima je neophodna. U potpunosti smo na raspolaganju našim švajcarskim prijateljima u suočavanju sa ovom tragedijom", istakao je ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski.

Napomenuo je da je nakon tragične nesreće u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana pokrenut Evropski mehanizam civilne zaštite.