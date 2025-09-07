logo
Kristijan javno napao Kristinu: Iznijela stravične detalje veze, a on joj nakon žestoke svađe naredio samo jedno

Autor Jelena Sitarica
0

Kristina Spalević oglasila se na Tiktoku, nakon čega je izbila velika svađa sa bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem

Kristijan javno napao Kristinu Izvor: Instagram/kristina_spalevic, Kurir TV printscreen

Poslednjih dana mediji ne prestaju da bruje o krahu odnosa Kristijana Golubovića i njegove nevjenčane supruge Kristine Spalević sa kojom je dobio dva sina. Podsjetimo, ona je napustila porodični dom, a u isti se odmah uselila bivša učesnica "Farme", Aleksandra Babejić.

Kristina po svemu sudeći ne može da pređe preko ovog poteza, a naročito je pogađa što sada druga žena spava u krevetu njene djece.

Ona se oglasila nedavno u TikTok lajvu otkivši detalje rastanka.

"Isprao mi je mozak. Od kako sam sa Kristijanom nisam pjevala, ja sam imala herca da odem, teško je sa dvoje djece, oni aktivni hvala Bogu. Morala je psiha da se slomi da bih ojačala, bila sam bijesna na sebe, al svima sam praštala osim sebi, volite čovjeka najviše na svijetu i napravite ovaj korak... Nije sve u ljubavi, ako nema poštovanja, džaba, bilo je mnogo strasti među nama...

Izvor: printscreen/tiktok/kristina_spalevic97

Ne uzima često djecu

Kristina je potom otkrila da Kristijanu ne brani da viđa nasljednike, ali da se to ne dešava često.

"Što se tiče djece, zbog njih sam i otišla. Oni imaju oca, živ je i zdrav, može da ih uzme kad god, ali ne uzima ih često", rekla je Kristina.

Pogledajte još njenih fotografija nakon raskida:

Potom se oglasio i Kristijan u komentarima, pa su se posvađali u lajv uključenju. Golubović je tvrdio da je kupio dva automobila njenom ocu, dok Kristina tvrdi da to nije istina.

"Tati sam ti kupio dva auta", napisao je Kristijan u komentarima.

"Vidi Kristijane, kupio si jednu Mikru za radnju i to je to. Ne znam što si ušao ovdje. Malo ti je što me maltretiraš privatno, sad si se natrt*o u lajv. Idi u svoj lajv, pa pričaj šta hoćeš. Ja tebe neću da uznemiravam. Nisi nikakva dva auta kupio. Jaguar je na mog tatu, ali je tvoj. Dva mjeseca ti ga popravljaju auto, dobio si zamjenski. Ti voziš svoju b*lju i Aleksandrinu, idete na izlete i koncerte, a ja sjedim sa djecom kući", odbrusila je Kristina.

Nakon ove svađe, Kristijan je zvao Kristinu, ali ona nije željela da se javi. Potom je napisao zvanično saopštenje na svom Fejsbuk profilu upućeno njegovoj bivšoj partnerki.

"Molim Spalević Kristinu da izbriše sa svih mreža slike moje djece sa mnom ili zajedničke, na kojima smo ja i ona! Duboko zahvalan Kristijan Golubović", napisao je Golubović, a potom dodao:

"Molim takođe moju najvoljeniju i najpoštovaniju armiju da prestanju sa savjetima, kritikama i idejama na temu moje veze (raskida) sa Spalević Kristinom" zaključio je on.

 (Srbijadanas.rs/MONDO)

